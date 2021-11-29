https://ria.ru/20211129/armeniya-1761235822.html

Армения ограничит въезд из ряда стран Африки из-за омикрон-штамма

Армения ограничит въезд из ряда стран Африки из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021

Армения ограничит въезд из ряда стран Африки из-за омикрон-штамма

Армения намерена ограничить въезд граждан ряда стран юга Африки из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила в понедельник журналистам министр... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T11:56

2021-11-29T11:56

2021-11-29T12:45

распространение коронавируса

в мире

армения

ботсвана

лесото

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597515141_0:215:3109:1964_1920x0_80_0_0_30d0f735e966fafb19c188bfdc705d9d.jpg

ЕРЕВАН, 29 ноя – РИА Новости. Армения намерена ограничить въезд граждан ряда стран юга Африки из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения страны Анаит Аванесян."В связи с новым штаммом коронавируса "омикрон" мы намерены ввести временные ограничения на въезд в страну граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара и Танзании", - сказала Аванесян на пресс-конференции.По ее словам, решения будет принято по итогам запланированного на понедельник заседания межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом. Она добавила, что будут введены и некоторые другие ограничения.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

https://ria.ru/20211128/vezd-1761186307.html

https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761201424.html

армения

ботсвана

лесото

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, ботсвана, лесото, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм