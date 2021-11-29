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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211129/armeniya-1761235822.html
Армения ограничит въезд из ряда стран Африки из-за омикрон-штамма
Армения ограничит въезд из ряда стран Африки из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 29.11.2021
Армения ограничит въезд из ряда стран Африки из-за омикрон-штамма
Армения намерена ограничить въезд граждан ряда стран юга Африки из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила в понедельник журналистам министр... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T11:56
2021-11-29T12:45
распространение коронавируса
в мире
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ботсвана
лесото
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЕРЕВАН, 29 ноя – РИА Новости. Армения намерена ограничить въезд граждан ряда стран юга Африки из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения страны Анаит Аванесян."В связи с новым штаммом коронавируса "омикрон" мы намерены ввести временные ограничения на въезд в страну граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара и Танзании", - сказала Аванесян на пресс-конференции.По ее словам, решения будет принято по итогам запланированного на понедельник заседания межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом. Она добавила, что будут введены и некоторые другие ограничения.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
https://ria.ru/20211128/vezd-1761186307.html
https://ria.ru/20211129/yaponiya-1761201424.html
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в мире, армения, ботсвана, лесото, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, новости - туризм
11:56 29.11.2021 (обновлено: 12:45 29.11.2021)
 
Армения ограничит въезд из ряда стран Африки из-за омикрон-штамма

Армения ограничит въезд граждан из стран юга Африки из-за омикрон-штамма коронавируса

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц
Пассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 29 ноя – РИА Новости. Армения намерена ограничить въезд граждан ряда стран юга Африки из-за нового штамма коронавируса "омикрон", сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения страны Анаит Аванесян.
"В связи с новым штаммом коронавируса "омикрон" мы намерены ввести временные ограничения на въезд в страну граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара и Танзании", - сказала Аванесян на пресс-конференции.
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По ее словам, решения будет принято по итогам запланированного на понедельник заседания межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусом. Она добавила, что будут введены и некоторые другие ограничения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что новый штамм коронавируса "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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