https://ria.ru/20211128/vymiranie-1761095467.html

Украинцы вымирают быстрее всех

ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения - РИА Новости, 28.11.2021

Украинцы вымирают быстрее всех

Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН "Демографические... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T02:18

2021-11-28T02:18

2021-11-28T02:18

в мире

украина

оон

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583448582_0:0:2718:1530_1920x0_80_0_0_1925f9271816e5ac4fc0842481b778f0.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН "Демографические процессы".Уже к 2050 году, предупреждают авторы документа, население Украины может снизиться до 35 миллионов человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции.Официальный Киев, полагают эксперты, могут остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население страны составляло 48 240 902 человек.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город". Политик добавил, что настоящий момент Украина стала беднейшей страной Европы, хотя раннее эти позиции занимали Молдавия и Албания

https://ria.ru/20201226/vymiranie-1591063446.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, оон, ситуация на украине