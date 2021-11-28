https://ria.ru/20211128/vymiranie-1761095467.html
Украинцы вымирают быстрее всех
ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения - РИА Новости, 28.11.2021
Украинцы вымирают быстрее всех
Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН "Демографические... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T02:18
2021-11-28T02:18
2021-11-28T02:18
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН "Демографические процессы".Уже к 2050 году, предупреждают авторы документа, население Украины может снизиться до 35 миллионов человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции.Официальный Киев, полагают эксперты, могут остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население страны составляло 48 240 902 человек.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город". Политик добавил, что настоящий момент Украина стала беднейшей страной Европы, хотя раннее эти позиции занимали Молдавия и Албания
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, оон, ситуация на украине
ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
В ООН заявили, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Население Украины
сокращается одним из самых быстрых темпов в мире. Об этом свидетельствуют данные, представленные в аналитической справке ООН
"Демографические процессы".
Уже к 2050 году, предупреждают авторы документа, население Украины может снизиться до 35 миллионов человек. Причинами этого называются низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции.
Официальный Киев, полагают эксперты, могут остановить вымирание населения путем создания стабильных политической и финансовой систем, благодаря чему власти обеспечат социальную защиту своих граждан.
Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. По ее итогам население страны составляло 48 240 902 человек.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город". Политик добавил, что настоящий момент Украина стала беднейшей страной Европы, хотя раннее эти позиции занимали Молдавия и Албания