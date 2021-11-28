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Федеральный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" пока не планируется

Федеральный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" пока не планируется - РИА Новости, 28.11.2021

Федеральный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" пока не планируется

Федеральный траур по трагедии на шахте "Листвяжная" пока не планируется, он уже был на региональном уровне в Кузбассе, сказал журналистам в воскресенье... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T19:30

2021-11-28T19:30

2021-11-28T21:12

дмитрий песков

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

белово

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Федеральный траур по трагедии на шахте "Листвяжная" пока не планируется, он уже был на региональном уровне в Кузбассе, сказал журналистам в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока не планируется. Тем более уже был траур в регионе, и очевидно, что дело здесь не в формальном трауре, а в том, что вся страна скорбит", - сказал Песков.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. На данный момент в медучреждениях области находятся 64 человека, четверо из них – в тяжелом состоянии, 12 человек лечатся амбулаторно. В регионе объявлен трехдневный траур.

россия

кемеровская область

белово

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дмитрий песков, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, белово