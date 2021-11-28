https://ria.ru/20211128/spisok-1761166292.html
Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц
Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц - РИА Новости, 28.11.2021
Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев через турецкого лидера... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T19:27
2021-11-28T19:27
2021-11-28T19:45
киев
реджеп тайип эрдоган
турция
дмитрий песков
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев через турецкого лидера Тайипа Эрдогана передал РФ на обмен список удерживаемых лиц."Это без комментариев", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211128/pushkov-1761094542.html
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киев, реджеп тайип эрдоган, турция, дмитрий песков, владимир зеленский, россия
19:27 28.11.2021 (обновлено: 19:45 28.11.2021)
Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц
Песков отказался отвечать на вопрос о передачи Зеленским списка удерживаемых лиц на обмен