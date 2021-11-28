https://ria.ru/20211128/spisok-1761166292.html

Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц

Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц - РИА Новости, 28.11.2021

Песков отказался отвечать на вопрос о Зеленском и списке удерживаемых лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев через турецкого лидера... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T19:27

2021-11-28T19:27

2021-11-28T19:45

киев

реджеп тайип эрдоган

турция

дмитрий песков

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев через турецкого лидера Тайипа Эрдогана передал РФ на обмен список удерживаемых лиц."Это без комментариев", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211128/pushkov-1761094542.html

киев

турция

россия

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киев, реджеп тайип эрдоган, турция, дмитрий песков, владимир зеленский, россия