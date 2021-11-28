https://ria.ru/20211128/omikron-shtamm-1761178248.html
В Британии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Британии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021
В Британии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Третий случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Великобритании, сообщается в заявлении Агентства по здравоохранению Великобритании... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T21:23
2021-11-28T21:23
2021-11-28T21:23
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здоровье - общество
саджид джавид
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ЛОНДОН, 28 ноя - РИА Новости. Третий случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Великобритании, сообщается в заявлении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).Отмечается, что человек, сдавший положительный тест, "связан с поездкой на юг Африки". При этом подчеркивается, что инфицированный уже не находится на территории Великобритании."После первых двух подтвержденных случаев штамма SARS-CoV-2, известного как B.1.1.529, 27 ноября, UKHSA выявило еще один случай COVID-19 с мутациями, соответствующими B.1.1.529, в Великобритании", - говорится в заявлении UKHSA.Исполнительный директор UKHSA доктор Дженни Харрис подчеркнула при этом, что весьма вероятно, что в ближайшие дни будут обнаружены новые случаи заражения.В субботу глава британского минздрава Саджид Джавид заявил, что два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Великобритании.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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В Британии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Великобритании выявили третий случай заражения омикрон-штаммом коронавируса