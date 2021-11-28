https://ria.ru/20211128/nauseda-1761145966.html

Президент Литвы назвал военную интеграцию Москвы и Минска вызовом для НАТО

Президент Литвы назвал военную интеграцию Москвы и Минска вызовом для НАТО - РИА Новости, 28.11.2021

Президент Литвы назвал военную интеграцию Москвы и Минска вызовом для НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО, в связи с чем альянс должен... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T16:19

2021-11-28T16:19

2021-11-28T16:19

в мире

литва

белоруссия

нато

гитанас науседа

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО, в связи с чем альянс должен подкорректировать свою стратегию для возможного ответа.Президент также отметил, что в случае дальнейшего усложнения ситуации по безопасности в балтийском регионе Литва может обратиться к союзникам и попросить консультации в соответствии с четвертой статьей НАТО. Этот вопрос уже обсуждался с президентами стран Балтии и Польши.Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в условиях наращивания потенциала НАТО у границы республики важно поддержание боеготовности белорусской армии и укрепление региональной группировки войск с РФ. По его данным, в этом году у границ Белоруссии проведено более 50 учений - около 25 тысяч военнослужащих, по сравнению с 2010 годом число выросло в три раза. Сейчас, отмечал Вольфович, в Польше и Латвии проходят пять крупных мероприятий оперативной и боевой подготовки - около 14 тысяч человек.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211128/voyna-1761101092.html

https://ria.ru/20211126/nato-1760985608.html

литва

белоруссия

россия

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в мире, литва, белоруссия, нато, гитанас науседа, россия