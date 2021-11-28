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Президент Литвы назвал военную интеграцию Москвы и Минска вызовом для НАТО
Президент Литвы назвал военную интеграцию Москвы и Минска вызовом для НАТО - РИА Новости, 28.11.2021
Президент Литвы назвал военную интеграцию Москвы и Минска вызовом для НАТО
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО, в связи с чем альянс должен... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T16:19
2021-11-28T16:19
в мире
литва
белоруссия
нато
гитанас науседа
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО, в связи с чем альянс должен подкорректировать свою стратегию для возможного ответа.Президент также отметил, что в случае дальнейшего усложнения ситуации по безопасности в балтийском регионе Литва может обратиться к союзникам и попросить консультации в соответствии с четвертой статьей НАТО. Этот вопрос уже обсуждался с президентами стран Балтии и Польши.Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в условиях наращивания потенциала НАТО у границы республики важно поддержание боеготовности белорусской армии и укрепление региональной группировки войск с РФ. По его данным, в этом году у границ Белоруссии проведено более 50 учений - около 25 тысяч военнослужащих, по сравнению с 2010 годом число выросло в три раза. Сейчас, отмечал Вольфович, в Польше и Латвии проходят пять крупных мероприятий оперативной и боевой подготовки - около 14 тысяч человек.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211128/voyna-1761101092.html
https://ria.ru/20211126/nato-1760985608.html
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в мире, литва, белоруссия, нато, гитанас науседа, россия
16:19 28.11.2021
 
Президент Литвы назвал военную интеграцию Москвы и Минска вызовом для НАТО

Президент Литвы Науседа назвал военную интеграцию России и Белоруссии вызовом для НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО, в связи с чем альянс должен подкорректировать свою стратегию для возможного ответа.
"Вызывает беспокойство и еще один процесс – полная военная интеграция Белоруссии в российские военные структуры и доктрины. Это несет новые вызовы коллективной безопасности НАТО, НАТО должна соответствующим образом подкорректировать свои планы, стратегию и тактику, должна быть готова к возможному ответу", - сказал Науседа на встрече в Вильнюсе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
07:39
Глава МИД Венгрии заявил, что в Европе не хотят войны между Россией и НАТО
Президент также отметил, что в случае дальнейшего усложнения ситуации по безопасности в балтийском регионе Литва может обратиться к союзникам и попросить консультации в соответствии с четвертой статьей НАТО. Этот вопрос уже обсуждался с президентами стран Балтии и Польши.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в условиях наращивания потенциала НАТО у границы республики важно поддержание боеготовности белорусской армии и укрепление региональной группировки войск с РФ. По его данным, в этом году у границ Белоруссии проведено более 50 учений - около 25 тысяч военнослужащих, по сравнению с 2010 годом число выросло в три раза. Сейчас, отмечал Вольфович, в Польше и Латвии проходят пять крупных мероприятий оперативной и боевой подготовки - около 14 тысяч человек.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Военнослужащие на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 21:55
В Британии раскрыли "план" НАТО по нападению на Россию
 
В миреЛитваБелоруссияНАТОГитанас НауседаРоссия
 
 
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