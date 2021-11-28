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Латвия призвала ЕС и НАТО дать сигнал Москве о "последствиях эскалации"
Латвия призвала ЕС и НАТО дать сигнал Москве о "последствиях эскалации" - РИА Новости, 29.11.2021
Латвия призвала ЕС и НАТО дать сигнал Москве о "последствиях эскалации"
ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе ее ожидают последствия, сказал премьер-министр Латвии Кришьянис... РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-28T22:58
2021-11-29T01:27
в мире
литва
рига
дмитрий песков
нато
еврокомиссия
александр лукашенко
россия
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РИГА, 28 ноя — РИА Новости. ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе ее ожидают последствия, сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.По его словам, сейчас в Европе наблюдается несколько гибридных угроз одновременно. Одна из них — миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, вторая — это концентрация российских войск у границ Украины."Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень четкие последствия", — сказал Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность "стягиванием" российских сил к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html
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в мире, литва, рига, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, александр лукашенко, россия, кришьянис кариньш
22:58 28.11.2021 (обновлено: 01:27 29.11.2021)
 
Латвия призвала ЕС и НАТО дать сигнал Москве о "последствиях эскалации"

Премьер Латвии Кариньш призвал ЕС и НАТО не допустить эскалации ситуации у границы Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИГА, 28 ноя — РИА Новости. ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе ее ожидают последствия, сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
По его словам, сейчас в Европе наблюдается несколько гибридных угроз одновременно. Одна из них — миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, вторая — это концентрация российских войск у границ Украины.
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"Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень четкие последствия", — сказал Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность "стягиванием" российских сил к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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В миреЛитваРигаДмитрий ПесковНАТОЕврокомиссияАлександр ЛукашенкоРоссияКришьянис Кариньш
 
 
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