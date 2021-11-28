https://ria.ru/20211128/latviya-1761185262.html

Латвия призвала ЕС и НАТО дать сигнал Москве о "последствиях эскалации"

Латвия призвала ЕС и НАТО дать сигнал Москве о "последствиях эскалации" - РИА Новости, 29.11.2021

Латвия призвала ЕС и НАТО дать сигнал Москве о "последствиях эскалации"

ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе ее ожидают последствия, сказал премьер-министр Латвии Кришьянис... РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-28T22:58

2021-11-28T22:58

2021-11-29T01:27

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рига

дмитрий песков

нато

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александр лукашенко

россия

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РИГА, 28 ноя — РИА Новости. ЕС и НАТО должны донести до Москвы, что в случае эскалации на российско-украинской границе ее ожидают последствия, сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.По его словам, сейчас в Европе наблюдается несколько гибридных угроз одновременно. Одна из них — миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, вторая — это концентрация российских войск у границ Украины."Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень четкие последствия", — сказал Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность "стягиванием" российских сил к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/peregovory-1759907247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, рига, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, александр лукашенко, россия, кришьянис кариньш