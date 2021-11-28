https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761138775.html

Симптомы нового штамма коронавируса оказались на редкость странными

Названы симптомы омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021

Симптомы нового штамма коронавируса оказались на редкость странными

Врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее перечислила британскому изданию The Telegraph симптомы омикрон-штамма. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T15:01

2021-11-28T15:01

2021-11-28T20:05

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее перечислила британскому изданию The Telegraph симптомы омикрон-штамма.Она была первой, кто сообщил о пациентах с новым вариантом вируса. По словам специалиста, подозрения о том, что патоген вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными проявлениями COVID-19. В частности, это были молодые люди, жаловавшиеся на сильное чувство усталости, а также шестилетний ребенок с учащенным пульсом и высокой температурой (при этом спустя два дня ему стало значительно лучше). Вместе с тем ни у кого из заболевших не наблюдалось потери вкуса или обоняния.Всего около двух десятков пациентов Кутзее с симптомами нового вида инфекции получили положительный результат теста на COVID-19. В основном это здоровые мужчины, чувствовавшие сильную усталость. Порядка половины из них не прививались. Омикрон-штамм SARS-CoV-2Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761113804.html

https://ria.ru/20211128/vaktsina-1761134862.html

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761133703.html

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в мире, италия, юар, чехия, бельгия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса