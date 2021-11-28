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Стало известно, кто больше всего уязвим для нового штамма коронавируса
В ЮАР рассказали, кто больше всего уязвим для нового штамма коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021
Стало известно, кто больше всего уязвим для нового штамма коронавируса
Медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового омикрон-штамма коронавируса среди молодого населения. Об этом пишет газета... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T10:55
2021-11-28T10:55
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового омикрон-штамма коронавируса среди молодого населения. Об этом пишет газета Times of Israel."Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65 процентов не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой", — заявила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.По ее словам, если рост числа заражений продолжится, медицинские учреждения окажутся перегружены. Специалист предположила, что в худшем случае возникнет ситуация, аналогичная той, что была с дельта-штаммом, поэтому нужно подготовить больше коек для интенсивной терапии.Омикрон-штамм SARS-CoV-2Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие эти изменения указывают на высокую трансмиссивность варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Исследователи предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.По информации зарубежных СМИ, в ЮАР уже зарегистрировали около ста заболевших. Несколько случаев заражения есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все они — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
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в мире, италия, ботсвана, юар, чехия, евросоюз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
10:55 28.11.2021
 
В ЮАР рассказали, кто больше всего уязвим для нового штамма коронавируса

Ученые: в больницы с омикрон-штаммом коронавируса чаще попадают молодые люди

© AP Photo / Denis FarrellАвтозаправочная станция в Претории, ЮАР
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Denis Farrell
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Медики из Южно-Африканской Республики встревожены скоростью распространения нового омикрон-штамма коронавируса среди молодого населения. Об этом пишет газета Times of Israel.
"Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65 процентов не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой", — заявила руководитель отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Матива.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
09:19Распространение коронавируса
В Австралии зафиксировали первые два случая омикрон-штамма коронавируса
По ее словам, если рост числа заражений продолжится, медицинские учреждения окажутся перегружены. Специалист предположила, что в худшем случае возникнет ситуация, аналогичная той, что была с дельта-штаммом, поэтому нужно подготовить больше коек для интенсивной терапии.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие эти изменения указывают на высокую трансмиссивность варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Исследователи предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
По информации зарубежных СМИ, в ЮАР уже зарегистрировали около ста заболевших. Несколько случаев заражения есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все они — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Евросоюз и многие другие страны ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
Израильтянин во время вакцинации от COVID-19 в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
01:13Распространение коронавируса
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