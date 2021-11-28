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Франция продлила запрет на въезд из семи африканских стран

Франция продлила запрет на въезд из семи африканских стран - РИА Новости, 28.11.2021

Франция продлила запрет на въезд из семи африканских стран

Франция продлевает до 1 декабря запрет на транспортное сообщение с семи странами юга Африки на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон." РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T09:53

2021-11-28T09:53

2021-11-28T10:34

распространение коронавируса

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ПАРИЖ, 28 ноя - РИА Новости. Франция продлевает до 1 декабря запрет на транспортное сообщение с семи странами юга Африки на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон."Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Меры распространяются на ЮАР, Намибию, Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Эсватини и Мозамбик.Ранее предполагалось, что запрет на перемещение из этих государств во Францию продлится до 29 ноября."Дата "29 ноября 2021 (года)" заменена на дату "1 декабря 2021 (года)", - говорится в постановлении правительства, обновляющем предыдущее.

https://ria.ru/20211128/germaniya-1761099130.html

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в мире, ботсвана, лесото, франция, евросоюз, воз, коронавирус covid-19, новости - туризм