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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761096625.html
Внезапное заявление медиков о новой мутации коронавируса
В Британии усомнились в опасности нового штамма коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021
Внезапное заявление медиков о новой мутации коронавируса
Британские медики усомнились в опасности нового омикрон-штамма коронавируса, их слова приводит издание The Daily Telegraph. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T03:37
2021-11-28T07:29
распространение коронавируса
в мире
сша
юар
великобритания
джо байден
оксфордский университет
евросоюз
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Британские медики усомнились в опасности нового омикрон-штамма коронавируса, их слова приводит издание The Daily Telegraph.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности распространения "омикрон"а между вакцинированными людьми. Британский минздрав в субботу сообщил о двух случаях заражения новым штаммом.Как заявил главный врач Англии Крис Уитти, штамм "дельта" представляет для Великобритании большую проблему, чем вариант "омикрон". "Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты... но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит", — сообщил профессор.При этом Уитти добавил, что британские власти приняли верное решение, предприняв "предупредительные" меры на границе для замедления распространения нового штамма в стране.В свою очередь, профессор Оксфордского университета Джон Белл, высокопоставленный советник британского правительства по вакцинации, заявил, что новый вариант коронавируса может в конечном итоге вызывать лишь "насморк и головные боли" у тех, кто сделал прививку."Это может быть все еще очень заразный вирус, который будет распространяться повсюду и причинять массу неприятностей, вызывая насморк и головные боли, которые, однако, не станут причиной госпитализаций. По правде говоря, как мне кажется, жить с этим можно", — выразил мнение он.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу оценила недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, как вызывающий беспокойство. По данным швейцарских медицинских властей, существующие вакцины от COVID-19 могут быть менее эффективны против "омикрона".Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста случаев заражения. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле и ряде европейских стран. Страны Евросоюза договорились ввести ограничения на въезд из семи стран Южноафриканского региона. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с восемью государствами Африки, в том числе с ЮАР.
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в мире, сша, юар, великобритания, джо байден, оксфордский университет, евросоюз, воз, борис джонсон, коронавирус covid-19
03:37 28.11.2021 (обновлено: 07:29 28.11.2021)
 
В Британии усомнились в опасности нового штамма коронавируса

Британские медики назвал дельта-штамм коронавируса большей проблемой, чем омикрон

© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Британские медики усомнились в опасности нового омикрон-штамма коронавируса, их слова приводит издание The Daily Telegraph.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности распространения "омикрон"а между вакцинированными людьми. Британский минздрав в субботу сообщил о двух случаях заражения новым штаммом.
Как заявил главный врач Англии Крис Уитти, штамм "дельта" представляет для Великобритании большую проблему, чем вариант "омикрон". "Мы всегда знали, что время от времени будут появляться новые варианты... но мы многого не знаем, и я думаю, в спекуляции вдаваться пока не стоит", — сообщил профессор.
При этом Уитти добавил, что британские власти приняли верное решение, предприняв "предупредительные" меры на границе для замедления распространения нового штамма в стране.
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В свою очередь, профессор Оксфордского университета Джон Белл, высокопоставленный советник британского правительства по вакцинации, заявил, что новый вариант коронавируса может в конечном итоге вызывать лишь "насморк и головные боли" у тех, кто сделал прививку.
"Это может быть все еще очень заразный вирус, который будет распространяться повсюду и причинять массу неприятностей, вызывая насморк и головные боли, которые, однако, не станут причиной госпитализаций. По правде говоря, как мне кажется, жить с этим можно", — выразил мнение он.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу оценила недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, как вызывающий беспокойство. По данным швейцарских медицинских властей, существующие вакцины от COVID-19 могут быть менее эффективны против "омикрона".
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста случаев заражения. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле и ряде европейских стран. Страны Евросоюза договорились ввести ограничения на въезд из семи стран Южноафриканского региона. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с восемью государствами Африки, в том числе с ЮАР.
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