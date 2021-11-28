https://ria.ru/20211128/kino-1760941470.html

Dolce vita не забыта. Почему итальянские фильмы так популярны в России

Dolce vita не забыта. Почему итальянские фильмы так популярны в России - РИА Новости, 28.11.2021

Dolce vita не забыта. Почему итальянские фильмы так популярны в России

Яркое солнце, бирюзовое море, кипарисы и пинии, красочные наряды и экспрессивные жесты — в итальянских фильмах есть особая магия. Ее создавали Феллини,... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T08:00

2021-11-28T08:00

2021-11-28T08:10

италия

москва

квартет и

адриано челентано

паоло соррентино

орнелла мути

ирина горбачева

россия

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Яркое солнце, бирюзовое море, кипарисы и пинии, красочные наряды и экспрессивные жесты — в итальянских фильмах есть особая магия. Ее создавали Феллини, Антониони и другие признанные мэтры, традицию продолжили Соррентино и Гауданьино. Что сейчас происходит в кинематографе Апеннинского полуострова и на каких режиссеров стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.Неореалисты и СССРВ итальянское кино второй половины XX века влюбился весь мир — кто тогда не видел картины Феллини или хотя бы комедии с Челентано. Марчелло Мастроянни, Джульетта Мазина, Микеле Плачидо, Софи Лорен или Анна Маньяни — эти имена знали все.В Советском Союзе итальянские фильмы смотрели с удовольствием и восторгом: билеты раскупали мгновенно, кинозалы — битком, костюмам и прическам героинь подражали.Итальянская комедия — совершенно особый жанр, будь то "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано и Орнеллой Мути или "Новый кинотеатр "Парадизо" Джузеппе Торнаторе.Не располагая гигантскими бюджетами голливудских студий, национальный кинематограф Италии создавал качественные картины благодаря самобытности, традициям и, конечно, пейзажам. Они становились лучшим фоном для любых историй — фантасмагорических сказок, драм с оттенком горечи или бурлеска.Не только СоррентиноСовременное кино Апеннинского полуострова рассказывает о событиях в стране, о том, что сейчас волнует, беспокоит и радует итальянцев.Пережив в середине семидесятых не лучшие времена, кино Италии в 2010-е вернулось с новыми идеями, темами и направлениями."С кризисом столкнулись многие страны — кинотеатры пустеют, зрители остаются дома, смотрят телевизор. В 2010-х наше возвращение ознаменовалось оскароносным фильмом Паоло Соррентино "Великая красота". C другой стороны, девяностые годы подарили нам "Оскары" Роберто Бениньи с фильмом "Жизнь прекрасна", а это свидетельствует о постоянстве и качестве кинопроизводства", — рассуждает Рицци.Для фестиваля RIFF выбирают срез современного итальянского кино (а через него и общества) — это и лидеры национального бокс-офиса, и лауреаты мировых кинофестивалей, и проекты независимых режиссеров, которые часто не доходят до проката."Многие картины вызывают отклик у российских зрителей. Например, фильм открытия "Из Италии на Восток", особо тронувший публику, "Урок любви" с Алессандро Гассманном, "Равнодушные", действие которых перенесено в современный Рим, тонкая "акварельная" мелодрама "Бесконечная весна", документальный фильм об Анне Маньяни", — перечисляет Букреева.Ну и конечно, как же без комедий! Среди них — "Исправь меня, если сможешь" (версия фильма "Адамовы яблоки" оскароносного Андерса Томаса Йенсена), "Авантюристки" о четырех подругах — любительницах покера, неаполитанская картина "Добро пожаловать в семью Эспозито". А также — "Добро пожаловать в Рим. Новые приключения" про жительницу бедного района, которую спасает респектабельный богач со связями.Кстати, в Москве фестиваль RIFF завершается, а продолжится в Санкт-Петербурге 3 декабря.Что вообще происходит?Это видно по выбору тем и способов подачи материала. Пример — одна из самых успешных комедий (так называемых интеллектуальных) — "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе: история про друзей, которые в процессе разговора за ужином узнают друг о друге много нового. Фильм стал таким популярным, что в России даже сняли ремейк "Громкая связь" с "Квартетом И", Ириной Горбачевой и Марией Мироновой.Среди заметных драм последних лет — "Дальнобойщики" Альберто Фасуло про забастовку рабочих ("Золотой Марк Аврелий" на Римском кинофестивале в 2013 году) и "Догмэн" Маттео Гарроне (приз за мужскую роль в Каннах в 2018-м). Эта жесткая история маленького человека с большим сердцем и грустными глазами снова доказала, что режиссер "Гоморры" и "Реальности" — один из современных классиков.Конкурирует с ним Соррентино, который в более пышной, барочной атмосфере исследует человеческую природу в "Изумительном" о премьер-министре Джулио Андреотти (приз жюри Канн в 2008 году), "Великой красоте" и "Молодости".Не надо забывать о Луке Гуаданьино, который поразил мир мелодрамой "Назови меня своим именем", а после снял ремейк ленты Ардженто 1977 года "Суспирия".Не остается без внимания магический неореализм — за него отвечает Аличе Рорвахер: стоит отметить ее "Счастливого Лазаря" (лучший сценарий в Каннах в 2018-м).Современные режиссеры Италии стремятся вписать свои картины в мировой контекст с помощью совместного производства, участия англоязычных звезд и саундтрека. Фильмы становятся ближе и понятнее зрителям разных стран, но не теряют аутентичности и уникальности, подтверждая теорию о том, что итальянское кино — единственное в своем роде.

https://ria.ru/20211125/kino-1760410941.html

италия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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