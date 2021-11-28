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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211128/kino-1760941470.html
Dolce vita не забыта. Почему итальянские фильмы так популярны в России
Dolce vita не забыта. Почему итальянские фильмы так популярны в России - РИА Новости, 28.11.2021
Dolce vita не забыта. Почему итальянские фильмы так популярны в России
Яркое солнце, бирюзовое море, кипарисы и пинии, красочные наряды и экспрессивные жесты — в итальянских фильмах есть особая магия. Ее создавали Феллини,... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T08:00
2021-11-28T08:10
италия
москва
квартет и
адриано челентано
паоло соррентино
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россия
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Яркое солнце, бирюзовое море, кипарисы и пинии, красочные наряды и экспрессивные жесты — в итальянских фильмах есть особая магия. Ее создавали Феллини, Антониони и другие признанные мэтры, традицию продолжили Соррентино и Гауданьино. Что сейчас происходит в кинематографе Апеннинского полуострова и на каких режиссеров стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.Неореалисты и СССРВ итальянское кино второй половины XX века влюбился весь мир — кто тогда не видел картины Феллини или хотя бы комедии с Челентано. Марчелло Мастроянни, Джульетта Мазина, Микеле Плачидо, Софи Лорен или Анна Маньяни — эти имена знали все.В Советском Союзе итальянские фильмы смотрели с удовольствием и восторгом: билеты раскупали мгновенно, кинозалы — битком, костюмам и прическам героинь подражали.Итальянская комедия — совершенно особый жанр, будь то "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано и Орнеллой Мути или "Новый кинотеатр "Парадизо" Джузеппе Торнаторе.Не располагая гигантскими бюджетами голливудских студий, национальный кинематограф Италии создавал качественные картины благодаря самобытности, традициям и, конечно, пейзажам. Они становились лучшим фоном для любых историй — фантасмагорических сказок, драм с оттенком горечи или бурлеска.Не только СоррентиноСовременное кино Апеннинского полуострова рассказывает о событиях в стране, о том, что сейчас волнует, беспокоит и радует итальянцев.Пережив в середине семидесятых не лучшие времена, кино Италии в 2010-е вернулось с новыми идеями, темами и направлениями."С кризисом столкнулись многие страны — кинотеатры пустеют, зрители остаются дома, смотрят телевизор. В 2010-х наше возвращение ознаменовалось оскароносным фильмом Паоло Соррентино "Великая красота". C другой стороны, девяностые годы подарили нам "Оскары" Роберто Бениньи с фильмом "Жизнь прекрасна", а это свидетельствует о постоянстве и качестве кинопроизводства", — рассуждает Рицци.Для фестиваля RIFF выбирают срез современного итальянского кино (а через него и общества) — это и лидеры национального бокс-офиса, и лауреаты мировых кинофестивалей, и проекты независимых режиссеров, которые часто не доходят до проката."Многие картины вызывают отклик у российских зрителей. Например, фильм открытия "Из Италии на Восток", особо тронувший публику, "Урок любви" с Алессандро Гассманном, "Равнодушные", действие которых перенесено в современный Рим, тонкая "акварельная" мелодрама "Бесконечная весна", документальный фильм об Анне Маньяни", — перечисляет Букреева.Ну и конечно, как же без комедий! Среди них — "Исправь меня, если сможешь" (версия фильма "Адамовы яблоки" оскароносного Андерса Томаса Йенсена), "Авантюристки" о четырех подругах — любительницах покера, неаполитанская картина "Добро пожаловать в семью Эспозито". А также — "Добро пожаловать в Рим. Новые приключения" про жительницу бедного района, которую спасает респектабельный богач со связями.Кстати, в Москве фестиваль RIFF завершается, а продолжится в Санкт-Петербурге 3 декабря.Что вообще происходит?Это видно по выбору тем и способов подачи материала. Пример — одна из самых успешных комедий (так называемых интеллектуальных) — "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе: история про друзей, которые в процессе разговора за ужином узнают друг о друге много нового. Фильм стал таким популярным, что в России даже сняли ремейк "Громкая связь" с "Квартетом И", Ириной Горбачевой и Марией Мироновой.Среди заметных драм последних лет — "Дальнобойщики" Альберто Фасуло про забастовку рабочих ("Золотой Марк Аврелий" на Римском кинофестивале в 2013 году) и "Догмэн" Маттео Гарроне (приз за мужскую роль в Каннах в 2018-м). Эта жесткая история маленького человека с большим сердцем и грустными глазами снова доказала, что режиссер "Гоморры" и "Реальности" — один из современных классиков.Конкурирует с ним Соррентино, который в более пышной, барочной атмосфере исследует человеческую природу в "Изумительном" о премьер-министре Джулио Андреотти (приз жюри Канн в 2008 году), "Великой красоте" и "Молодости".Не надо забывать о Луке Гуаданьино, который поразил мир мелодрамой "Назови меня своим именем", а после снял ремейк ленты Ардженто 1977 года "Суспирия".Не остается без внимания магический неореализм — за него отвечает Аличе Рорвахер: стоит отметить ее "Счастливого Лазаря" (лучший сценарий в Каннах в 2018-м).Современные режиссеры Италии стремятся вписать свои картины в мировой контекст с помощью совместного производства, участия англоязычных звезд и саундтрека. Фильмы становятся ближе и понятнее зрителям разных стран, но не теряют аутентичности и уникальности, подтверждая теорию о том, что итальянское кино — единственное в своем роде.
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италия, москва, квартет и, адриано челентано, паоло соррентино, орнелла мути, ирина горбачева, россия, знаменитости, кино и сериалы
08:00 28.11.2021 (обновлено: 08:10 28.11.2021)
 

Dolce vita не забыта. Почему итальянские фильмы так популярны в России

© Пресс-служба RIFFКадр из фильма "Равнодушные"
Кадр из фильма Равнодушные
© Пресс-служба RIFF
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Яркое солнце, бирюзовое море, кипарисы и пинии, красочные наряды и экспрессивные жесты — в итальянских фильмах есть особая магия. Ее создавали Феллини, Антониони и другие признанные мэтры, традицию продолжили Соррентино и Гауданьино. Что сейчас происходит в кинематографе Апеннинского полуострова и на каких режиссеров стоит обратить внимание — в материале РИА Новости.

Неореалисты и СССР

В итальянское кино второй половины XX века влюбился весь мир — кто тогда не видел картины Феллини или хотя бы комедии с Челентано. Марчелло Мастроянни, Джульетта Мазина, Микеле Плачидо, Софи Лорен или Анна Маньяни — эти имена знали все.
В Советском Союзе итальянские фильмы смотрели с удовольствием и восторгом: билеты раскупали мгновенно, кинозалы — битком, костюмам и прическам героинь подражали.
© Arco Film (1962)Кадр из фильма "Мама Рома"
Кадр из фильма Мама Рома
© Arco Film (1962)
Кадр из фильма "Мама Рома"

"Думаю, итальянскому кино традиционно ближе социальные проблемы, чем другим. То же можно сказать о России, поэтому наши страны близки в кинематографии", — считает директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци.

© Capital Film (1980)Кадр из фильма "Укрощение строптивого"
Кадр из фильма Укрощение строптивого
© Capital Film (1980)
Кадр из фильма "Укрощение строптивого"
Итальянская комедия — совершенно особый жанр, будь то "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано и Орнеллой Мути или "Новый кинотеатр "Парадизо" Джузеппе Торнаторе.

"Комедия по-итальянски — мировой бренд. И, конечно, эти фильмы российские зрители любят больше всего", — отмечает Ирина Букреева, программный директор Russia — Italia Film Festival (RIFF).

© Dino de Laurentiis Cinematografica (1957)Кадр из фильма "Ночи Кабирии"
Кадр из фильма Ночи Кабирии
© Dino de Laurentiis Cinematografica (1957)
Кадр из фильма "Ночи Кабирии"
Не располагая гигантскими бюджетами голливудских студий, национальный кинематограф Италии создавал качественные картины благодаря самобытности, традициям и, конечно, пейзажам. Они становились лучшим фоном для любых историй — фантасмагорических сказок, драм с оттенком горечи или бурлеска.

Не только Соррентино

Современное кино Апеннинского полуострова рассказывает о событиях в стране, о том, что сейчас волнует, беспокоит и радует итальянцев.
© Babe Film (2013)Кадр из фильма "Великая красота"
Кадр из фильма Великая красота
© Babe Film (2013)
Кадр из фильма "Великая красота"
Пережив в середине семидесятых не лучшие времена, кино Италии в 2010-е вернулось с новыми идеями, темами и направлениями.
"С кризисом столкнулись многие страны — кинотеатры пустеют, зрители остаются дома, смотрят телевизор. В 2010-х наше возвращение ознаменовалось оскароносным фильмом Паоло Соррентино "Великая красота". C другой стороны, девяностые годы подарили нам "Оскары" Роберто Бениньи с фильмом "Жизнь прекрасна", а это свидетельствует о постоянстве и качестве кинопроизводства", — рассуждает Рицци.
© Пресс-служба RIFFКадр из фильма "Авантюристки"
Кадр из фильма Авантюристки
© Пресс-служба RIFF
Кадр из фильма "Авантюристки"
Для фестиваля RIFF выбирают срез современного итальянского кино (а через него и общества) — это и лидеры национального бокс-офиса, и лауреаты мировых кинофестивалей, и проекты независимых режиссеров, которые часто не доходят до проката.
"Многие картины вызывают отклик у российских зрителей. Например, фильм открытия "Из Италии на Восток", особо тронувший публику, "Урок любви" с Алессандро Гассманном, "Равнодушные", действие которых перенесено в современный Рим, тонкая "акварельная" мелодрама "Бесконечная весна", документальный фильм об Анне Маньяни", — перечисляет Букреева.
© Пресс-служба RIFFКадр из фильма " Урок любви"
Кадр из фильма Урок любви
1 из 3
Кадр из фильма " Урок любви"
© Пресс-служба RIFF
© Пресс-служба RIFF

Сцена из фильма "Из Италии на Восток"

Кадр из фильма Из Италии на Восток
2 из 3

Сцена из фильма "Из Италии на Восток"

© Пресс-служба RIFF
© Пресс-служба RIFF

Фрагмент из фильма "Равнодушные"

Кадр из фильма Равнодушные
3 из 3

Фрагмент из фильма "Равнодушные"

© Пресс-служба RIFF
1 из 3
Кадр из фильма " Урок любви"
© Пресс-служба RIFF
2 из 3

Сцена из фильма "Из Италии на Восток"

© Пресс-служба RIFF
3 из 3

Фрагмент из фильма "Равнодушные"

© Пресс-служба RIFF
Ну и конечно, как же без комедий! Среди них — "Исправь меня, если сможешь" (версия фильма "Адамовы яблоки" оскароносного Андерса Томаса Йенсена), "Авантюристки" о четырех подругах — любительницах покера, неаполитанская картина "Добро пожаловать в семью Эспозито". А также — "Добро пожаловать в Рим. Новые приключения" про жительницу бедного района, которую спасает респектабельный богач со связями.
© Пресс-служба RIFFКадр из фильма "Добро пожаловать в Рим"
Кадр из фильма Добро пожаловать в Рим
© Пресс-служба RIFF
Кадр из фильма "Добро пожаловать в Рим"
Кстати, в Москве фестиваль RIFF завершается, а продолжится в Санкт-Петербурге 3 декабря.

Что вообще происходит?

"Продюсерские компании и режиссеры хотят большего признания, чем во времена предшественников — тогда итальянское кино считали жанровым, а значит, менее важным по сравнению с другими. Сейчас наше кино на подъеме во всех смыслах, от сценариев до их качественной реализации", — отмечает Рицци.

© Direzione Generale per il Cinema (2015)Кадр из фильма "Идеальные незнакомцы"
Кадр из фильма Идеальные незнакомцы
© Direzione Generale per il Cinema (2015)
Кадр из фильма "Идеальные незнакомцы"
Это видно по выбору тем и способов подачи материала. Пример — одна из самых успешных комедий (так называемых интеллектуальных) — "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе: история про друзей, которые в процессе разговора за ужином узнают друг о друге много нового. Фильм стал таким популярным, что в России даже сняли ремейк "Громкая связь" с "Квартетом И", Ириной Горбачевой и Марией Мироновой.
© Associazione Culturale Premio Solinas - Scrivere per il cinema (2013)Кадр из фильма "Дальнобойщики"
Кадр из фильма Дальнобойщики
© Associazione Culturale Premio Solinas - Scrivere per il cinema (2013)
Кадр из фильма "Дальнобойщики"
Среди заметных драм последних лет — "Дальнобойщики" Альберто Фасуло про забастовку рабочих ("Золотой Марк Аврелий" на Римском кинофестивале в 2013 году) и "Догмэн" Маттео Гарроне (приз за мужскую роль в Каннах в 2018-м). Эта жесткая история маленького человека с большим сердцем и грустными глазами снова доказала, что режиссер "Гоморры" и "Реальности" — один из современных классиков.
Конкурирует с ним Соррентино, который в более пышной, барочной атмосфере исследует человеческую природу в "Изумительном" о премьер-министре Джулио Андреотти (приз жюри Канн в 2008 году), "Великой красоте" и "Молодости".
© Frensy Film Company, La Cinéfacture (2017)Кадр из фильма "Назови меня своим именем"
Кадр из фильма Назови меня своим именем
© Frensy Film Company, La Cinéfacture (2017)
Кадр из фильма "Назови меня своим именем"
Не надо забывать о Луке Гуаданьино, который поразил мир мелодрамой "Назови меня своим именем", а после снял ремейк ленты Ардженто 1977 года "Суспирия".
Не остается без внимания магический неореализм — за него отвечает Аличе Рорвахер: стоит отметить ее "Счастливого Лазаря" (лучший сценарий в Каннах в 2018-м).
© Ad Vitam Production (1918)Кадр из фильма "Счастливый Лазарь"
Кадр из фильма Счастливый Лазарь
© Ad Vitam Production (1918)
Кадр из фильма "Счастливый Лазарь"
Современные режиссеры Италии стремятся вписать свои картины в мировой контекст с помощью совместного производства, участия англоязычных звезд и саундтрека. Фильмы становятся ближе и понятнее зрителям разных стран, но не теряют аутентичности и уникальности, подтверждая теорию о том, что итальянское кино — единственное в своем роде.
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КультураИталияМоскваКвартет ИАдриано ЧелентаноПаоло СоррентиноОрнелла МутиИрина ГорбачеваРоссияЗнаменитостиКино и сериалы
 
 
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