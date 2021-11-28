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Иудейский праздник Ханука

Иудейский праздник Ханука - РИА Новости, 28.11.2021

Иудейский праздник Ханука

Каждый год с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю празднуется Ханука ("праздник свечей"). Он продолжается восемь дней. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T02:12

2021-11-28T02:12

2021-11-28T02:12

справки

ханука

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Каждый год с 25 числа месяца кислев по 2 число месяца тевет по еврейскому календарю празднуется Ханука ("праздник свечей"). Он продолжается восемь дней. В 2021 году эти дни приходятся на период с вечера 28 ноября по 6 декабря. В еврейском календаре новый день начинается с заходом солнца, а не в полночь. Праздник Ханука посвящен чуду, происшедшему при освящении Второго иудейского Храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника (меноры), по легенде, было осквернено врагами. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" оливкового масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла. Тогда мудрецы постановили, что восемь дней, начиная с 25 числа месяца кислев, будут днями радости, в которые должна быть произнесена благодарственная молитва Галлель. Этот праздник назвали "Ханукой". Это слово можно разбить на две части: "хану" ("отдохнули") и "ка" (буквенную запись 25 числа месяца кислев). В этот день победители отдохнули от сражения с врагом.При этом в домах каждый вечер должен быть зажжен особый восьмисвечник – ханукия, или ханукальная менора, в который наливают оливковое масло. Если оливкового масла нет, можно зажечь свечи или заправить светильник любым другим маслом – желательно таким, которое не коптит и горит ярким, чистым пламенем. Свечи или чашечки с маслом должны стоять на одной линии (не полукругом и не зигзагом) и на одном уровне (одна не выше и не ниже остальных). Расстояние между ними должно быть небольшим, но не настолько, чтобы одна свеча плавилась от жара другой или чтобы пламя стоящих рядом светильников сливалось.Ханукальный светильник зажигают в том доме, где живут постоянно, и в той комнате, где обычно едят. Он устанавливается на видном месте на высоте не ниже 24 сантиметров и не выше 80 сантиметров от пола.В качестве шамаша (служебного) девятого светильника, от которого зажигают остальные восемь, принято использовать свечу из воска. Начинают зажигать ханукальный светильник вечером после захода солнца между молитвами "Минха" и "Маарив". Если по какой-либо причине в указанное время светильники зажечь не удалось, то их можно зажечь и произнести благословения, пока не спят члены семьи. После того, как все уже легли спать, ханукальный светильник зажигают, не произнося благословений. В первую ночь зажигают крайнюю правую свечу светильника и произносят три благословения. В следующие семь вечеров произносят лишь первые два благословения и добавляют по одному огню, зажигая их по порядку. Когда наступает время зажигания ханукальных огней, запрещено есть и вообще заниматься чем бы то ни было. Заповедь зажигать ханукальные огни следует исполнять чрезвычайно тщательно. Она обязательна для всех: даже нищий, живущий на подаяния, обязан занять деньги или продать свою одежду, чтобы купить масло или, по крайней мере, свечи для ханукального светильника. С древних времен распространился обычай исполнять заповедь о зажигании ханукальных огней способом, который в Талмуде называется "меадрин мин амеадрин" ("Лучшим из лучших"), а именно: каждый член семьи зажигает свой светильник, в первый вечер – один огонек, во второй – два, и так далее.Не принято, чтобы женщины зажигали ханукальные светильники: они исполняют свой долг, присутствуя при зажигании огней мужем или отцом и отвечая "амен" на благословения, которые он при этом произносит. Даже незамужняя женщина сама не зажигает ханукальный светильник. По ее просьбе это может сделать какой-либо мужчина, даже если сам он уже исполнил эту обязанность. Но женщина обязана при этом присутствовать и отвечать "амен" на благословения, которые он произносит.Мальчики начинают зажигать ханукальные огни за некоторое время до достижения ими совершеннолетия, но в последнее время широко распространился обычай приучать к исполнению этой заповеди даже самых маленьких – как только они оказываются способными самостоятельно зажечь светильник и произнести благословения.Огни ханукальных светильников священны, поскольку их зажигают с единственной целью – исполнить заповедь. Поэтому запрещается пользоваться их светом для чтения или для какой-либо работы.Ханукальные огни также зажигают в синагогах, чтобы еще шире распространить известие о чуде. Ханукальный светильник принято ставить у южной стены.В последние десятилетия возникла традиция устанавливать большие ханукии на площадях городов мира, в том числе и в России. Накануне Хануки и на следующий день после ее окончания разрешено поститься. В дни Хануки разрешено работать, но, согласно древнему обычаю, все время, пока горят ханукальные светильники, женщины работать не могут.В число праздничных традиций входит дарение детям игрушек или денег. По обычаю, в ночь на четвертый или пятый день Хануки родители дают детям "ханукальные деньги", которые, в принципе, могут быть ими использованы по своему усмотрению. Однако часть этих денег надо отдать на благотворительность. Среди других обычаев праздника – игры в орехи, ханукальный четырехгранный волчок ("свивон", "дрейдел") и др. Однако, азартных игр (карты и т. п.) в эти дни следует избегать.Главный обычай Хануки – Хинух (воспитание – однокоренное со словом "Ханука") – воспитание как детей, так и всего народа. Его задача – добиться того, чтобы евреи не забывали о милости, оказанной им Всевышним, прославляли его и исполняли его заповеди.В дни Хануки принято готовить традиционную ханукальную еду: картофельные оладьи (латкес) и пончики. С праздником связан и способ их приготовления с использованием растительного масла, что напоминает о ханукальном чуде. Также едят молочное, особенно блюда, приготовленные из сыра.В 2020 году в России из-за пандемии коронавируса церемонии зажжения первой свечи, которые обычно проходили при большом стечении людей, прошли без зрителей по соображениям безопасности. Но все желающие могли увидеть трансляцию зажжения свечи в центре Москвы. Так же происходило в городах, где есть большие еврейские общины. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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справки, ханука