https://ria.ru/20201211/khanuka-1588698902.html

Раввин Борода: в синагогу – только пешком

Раввин Борода: в синагогу – только пешком

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Еврейская община встретила Хануку - праздник зажжения свечей, который продлится до 18 декабря. Что делать на Хануку во время... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:00

2020-12-11T10:00

2020-12-11T10:48

религия и мировоззрение

религия

евреи

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

владимир путин

юрий лужков

москва

иерусалим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156305/15/1563051593_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af7f58de1341672e0f8435056e47a78f.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Еврейская община встретила Хануку - праздник зажжения свечей, который продлится до 18 декабря. Что делать на Хануку во время эпидемии, как людям другой веры принять участие в торжестве и почему религиозные евреи не могут дойти до синагоги рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Беседовал Артем Буденный.- Уважаемый раввин, расскажите, пожалуйста, о смысле праздника.- Этот праздник связан с историческим событием, когда евреи-повстанцы в главе с Иудой Маккавеем в 164 году до н.э. освободили Иерусалим и Храм от захвативших его войск сирийского царя Антиоха Эпифана, пытавшего уничтожить иудаизм. Тогда они обнаружили, что в Храме остался лишь один сосуд с неоскверненным маслом для храмовой меноры (семисвечника). Масла должно было хватить лишь на один день, но его хватило на восемь дней, пока не изготовили новый запас масла.Для меня это не только конкретная история об Иерусалимском храме, но и символ победы света над тьмой, символ желания учить Тору, несущую свет, символ стремления стараться быть максимально праведным человеком. Когда свет Хануки горит в каждом человеке, мир наполняется добром и благодатью.- Как празднуют Хануку в разных странах?- Основное мероприятие во время Хануки - зажжение в течение восьми дней свечей на ханукии - восьмисвечнике. В первый из восьми дней зажигают одну свечу и находящуюся посередине свечу так называемый "шамаш" - "служку", от огня которой зажигают остальные свечи, во второй день - две свечи, так далее до восьмого дня. Ханукия обязательно должна стоять на видном месте: на подоконнике, во дворе. Принято, чтобы ханукия также стояла на улице или даже на центральной площади города. Также в ряде общин играют в волчок - дрейдл и раздают детям деньги, которые так и называются - "ханук гелт" ("ханукальные деньги"). В память о самом чуде горения масла принято готовить латкес (блюдо из картофеля – ред.) и пончики.- Меняются ли традиции празднования Хануки со временем?- Основная церемония осталась практически неизменной со времен Второго храма, когда мудрецы спорили, как нужно зажигать свечи: сначала одну и потом остальные восемь, каждый день увеличивая количество зажигаемых свечей на одну, или сначала зажечь все восемь, а на следующий день семь, потом шесть и так уменьшая до одной. Обычаи могут меняться, в зависимости от того, что принято в данной общине.- Планируется ли из-за эпидемии провести онлайн мероприятия, которые традиционно проводили публично при скоплении людей? - Церемонии зажжения первой свечи, которые обычно проходили при большом стечении людей, прошли без зрителей по соображениям безопасности. Но все желающие могли, например, увидеть трансляцию зажжения свечи в центре Москвы. Так же происходило в городах, где есть большие еврейские общины. В Москве на Театральной площади менора будет стоять всю праздничную неделю. Каждый вечер на меноре будут зажигать лампочи, их число будет соответствовать числу свечей. В первый вечер – зажгут одну, во второй - две и так далее. - Как местные жители других национальностей относятся к этим традициям?- Сначала все это воспринималось с удивлением, как некая экзотика, а сейчас (и не только в Москве) зажжение свечей на Хануку стало устойчивой традицией и частью зимних публичных мероприятий. - С какого момента Хануку стали ассоциировать с Рождеством? Этот вопрос как-то осмыслялся в еврейской культуре?- Ассоциация Хануки с Рождеством возникла во второй половине ХХ века в США из-за некоторого внешнего сходства двух праздников (месяц празднования, особые праздничные блюда, вручения подарков и так далее). Но хочу подчеркнуть, что это сходство чисто случайное: религиозная традиция никак не ассоциирует оба этих праздника.- Люди других национальностей могут ли принять участие в церемонии зажжения свечей?- Обычно, не во время эпидемии, если кто-то хочет прийти и посмотреть на церемонию — мы только рады, поскольку знакомство с праздником - лучший способ рассеять различные антисемитские мифы о евреях. Неевреи могут участвовать в зажигании ханукии — им доверяют зажигать центральную свечу, от огня которой потом зажигают другие свечи. К примеру, в 2000 году в церемонии, которая тогда пошла в Московском еврейском общинном центре, принимал участие президент России Владимир Путин, на Манежную площадь к нам в 2000-е неоднократно приходил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. - Как Вы в целом оцениваете отношение к евреям в России, изменилось ли оно во время эпидемии и почему? - Я могу сказать, что отношение к евреям за последние десятилетия сильно изменилось в лучшую сторону. Это, естественно, не исключает наличия отдельных антисемитов, антисемитских инцидентов и так далее. Эпидемия коронавируса выпустила наружу людские страхи — это первая эпидемия за сто лет, которую пока что не могут остановить, из-за которой люди месяцами сидели буквально запертыми в своих домах. Естественно, что часть людей в поисках выхода из этих страхов поспешила найти "виновного" в эпидемии. И понятно, что "виновными" были назначены евреи, которые для каких-то своих целей организовали эту эпидемию — груз антисемитских фобий очень силен. Пока что это в основном затронуло социальные сети — что в России, что в других странах.- Мусульмане часто сетуют на нехватку мечетей в столице, да и в других регионах. А как складывается ситуация с синагогами? Хватает ли мест для молитв? - Сейчас в столице более двадцати синагог. Казалось бы, должно хватать, но есть одно "но": евреи расселены по всему городу. В шабат и праздники, установленные Торой, нельзя пользоваться транспортом. Если еврей пользуется транспортом, чтобы доехать в синагогу в шабат, он нарушает один из запретов шабата. Таким образом, религиозный еврей в шабат может добраться в синагогу только пешком. Поэтому в наших планах остается открытие синагог в различных районах Москвы, чтобы живущие там евреи могли молиться в шабат в синагоге, не нарушая заповедей субботы. - Как посоветуете провести этот праздник во время эпидемии, какие пожелания к верующим у Вас есть?- Я советую провести его дома с самыми близкими людьми, зажигая ханукальные свечи так, как это делали наши предки, выставлявшие ханукии у окна. И я желаю всем всегда помнить — свет обязательно разгоняет тьму и побеждает ее, какой бы мощной она не казалась, и ваши добрые дела и изучение Торы будут этому способствовать.

https://ria.ru/20201210/khanuka-1588612061.html

https://ria.ru/20201209/khanuka-1588373480.html

https://ria.ru/20201202/lazar-1587316696.html

https://ria.ru/20201210/khanuka-1588651992.html

москва

иерусалим

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, евреи, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, владимир путин, юрий лужков, москва, иерусалим, сша