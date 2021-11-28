https://ria.ru/20211128/izuchenie-1761169499.html

Глава Еврокомиссии оценила сроки для изучения омикрон-штамма коронавируса

Глава Еврокомиссии оценила сроки для изучения омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021

Глава Еврокомиссии оценила сроки для изучения омикрон-штамма коронавируса

Ученым нужны две-три недели, чтобы изучить новую мутацию коронавируса "омикрон", сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе... РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T19:57

2021-11-28T19:57

2021-11-28T19:57

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воз

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Ученым нужны две-три недели, чтобы изучить новую мутацию коронавируса "омикрон", сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в Латвию, которая транслировалась службами ЕС."Мы знаем не все об этом штамме, но он вызывает беспокойство. Учёным и производителям (вакцин - ред.) необходимо две-три недели, чтобы иметь полную картину о качестве мутации этого штамма "омикрон". Необходимо использовать это время", - сказала она.Важнейшими моментами для Евросоюза на фоне возникновения нового штамма будет сужение круга контактов жителей и вакцинация, добавила она.Ранее фон дер Ляйен говорила, что производители вакцин против коронавируса, которые распространяются по всему Евросоюзу, по условиям своих контактов должны немедленно начать адаптировать свои препараты к новому штамму.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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в мире, юар, латвия, евросоюз, еврокомиссия, воз, урсула фон дер ляйен, мария князева, коронавирус covid-19