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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211128/izuchenie-1761169499.html
Глава Еврокомиссии оценила сроки для изучения омикрон-штамма коронавируса
Глава Еврокомиссии оценила сроки для изучения омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021
Глава Еврокомиссии оценила сроки для изучения омикрон-штамма коронавируса
Ученым нужны две-три недели, чтобы изучить новую мутацию коронавируса "омикрон", сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T19:57
2021-11-28T19:57
распространение коронавируса
в мире
юар
латвия
евросоюз
еврокомиссия
воз
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Ученым нужны две-три недели, чтобы изучить новую мутацию коронавируса "омикрон", сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в Латвию, которая транслировалась службами ЕС."Мы знаем не все об этом штамме, но он вызывает беспокойство. Учёным и производителям (вакцин - ред.) необходимо две-три недели, чтобы иметь полную картину о качестве мутации этого штамма "омикрон". Необходимо использовать это время", - сказала она.Важнейшими моментами для Евросоюза на фоне возникновения нового штамма будет сужение круга контактов жителей и вакцинация, добавила она.Ранее фон дер Ляйен говорила, что производители вакцин против коронавируса, которые распространяются по всему Евросоюзу, по условиям своих контактов должны немедленно начать адаптировать свои препараты к новому штамму.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, латвия, евросоюз, еврокомиссия, воз, урсула фон дер ляйен, мария князева, коронавирус covid-19
19:57 28.11.2021
 
Глава Еврокомиссии оценила сроки для изучения омикрон-штамма коронавируса

Глава ЕК фон дер Ляйен: для изучения омикрон-штамма необходимо около трех недель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Ученым нужны две-три недели, чтобы изучить новую мутацию коронавируса "омикрон", сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в Латвию, которая транслировалась службами ЕС.
"Мы знаем не все об этом штамме, но он вызывает беспокойство. Учёным и производителям (вакцин - ред.) необходимо две-три недели, чтобы иметь полную картину о качестве мутации этого штамма "омикрон". Необходимо использовать это время", - сказала она.
Важнейшими моментами для Евросоюза на фоне возникновения нового штамма будет сужение круга контактов жителей и вакцинация, добавила она.
Ранее фон дер Ляйен говорила, что производители вакцин против коронавируса, которые распространяются по всему Евросоюзу, по условиям своих контактов должны немедленно начать адаптировать свои препараты к новому штамму.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРЛатвияЕвросоюзЕврокомиссияВОЗУрсула фон дер ЛяйенМария КнязеваКоронавирус COVID-19
 
 
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