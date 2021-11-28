https://ria.ru/20211128/izrail-1761093530.html

Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса

Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 28.11.2021

Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса

Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели из-за нового штамма коронавируса "омикрон", такое решение утвердила на экстренном совещании министерская РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T01:13

2021-11-28T01:13

2021-11-28T10:13

распространение коронавируса

в мире

израиль

коронавирус covid-19

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя - РИА Новости. Израиль закрывает границы для иностранцев на две недели из-за нового штамма коронавируса "омикрон", такое решение утвердила на экстренном совещании министерская комиссия по борьбе с COVID-19, сообщила канцелярия премьер-министра страны.Решение вступает в силу немедленно. Возвращающиеся из-за границы израильтяне будут обязаны сдать ПЦР-тест в аэропорту и пройти карантин, по выходу из которого необходимо будет сделать еще одну проверку на коронавирус. Для переболевших и вакцинированных карантин продлится трое суток, для непривитых — 7 дней в случае негативного повторного теста и 14 дней без него. Израильтянам, вернувшимся из африканских стран, определенных как "красные" (с высоким уровнем заболеваемости, сейчас к этой категории отнесены почти все страны Африки), придется проходить карантин в специализированных отелях. Кроме того, комиссия министров приняла решение о цифровой слежке за подтвержденными носителями нового штамма "омикрон".В заседании комиссии приняли участие представители ключевых министерств и ведомств, а также медики.Первый случай заражения новым штаммом коронавируса в Израиле выявили в пятницу утром. Под подозрением находятся еще несколько человек, они сдали тесты и ожидают результаты на самоизоляции.Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в пятницу днем отметил, что страна находится "на грани чрезвычайной ситуации", и призвал всех "быть полностью готовыми к круглосуточной работе". Днем ранее он провел срочные консультации с руководителями минздрава и служб гражданской обороны в связи с новым штаммом коронавируса, выявленным в Южной Африке, внес страны этого региона в список "красных" (запрещенных для посещения израильтянами) и поручил оценить возможность прекращения авиасообщения с ними.Ранее в Ботсване и ЮАР сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке. По мнению исследователей, многие из них указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к вакцинам, однако окончательные выводы делать пока рано.Как пишут зарубежные СМИ, в Южно-Африканской Республике зарегистрировали около ста случаев заражения. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле и Бельгии.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761090078.html

https://ria.ru/20211127/shtamm-1761087860.html

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в мире, израиль, коронавирус covid-19, нафтали беннет