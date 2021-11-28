12:33 28.11.2021 (обновлено: 12:46 28.11.2021)
Участники шоу "Голос" назвали Градского легендарным человеком
Участники шоу "Голос" назвали Градского легендарным человеком и настоящим героем
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМузыкант Александр Градский на репетиции финалистов проекта Первого канала "Голос".
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Александр Градский, скончавшийся на 73-м году жизни, был "легендарным человеком", "великим музыкантом" и "настоящим героем", сообщили в соцсетях участники 10-го сезона шоу "Голос".
Александр Градский скончался в воскресенье 28 ноября на 73-м году жизни в 02:10 мск. В пятницу композитора экстренно доставили в больницу с подозрением на инсульт.
"Опустошение. Нет слов. Ком в горле. Мне удалось познакомиться с легендарным человеком и великим музыкантом. Мы не так давно созванивались, репетируя новую песню. Последнее, что он мне сказал - "Ну всё, всё, пока, зайка, учись, пока я жив". Я не могу в это поверить. Он умер", - написала в своем Instagram Татьяна Качурина, наставником которой на шоу был Градский.
В сторис Качурина поделилась видео с последнего выступления, которое она репетировала вместе с Градским - песня на стихи Бориса Полоскина "Я люблю".
"Проходит жизнь, любовь проходит… Это не случайная песня. Градский плакал с нами на репетициях", - добавила Качурина.
Дарья Копейкина, участвующая в 10-м сезоне шоу "Голос" в команде Пелагеи, также выразила свои соболезнования в соцсетях.
"Александр Борисович, без Вас теперь совсем не то… Мы виделись 18 ноября, он улыбался, иногда смеялся, и ему было намного лучше, чем на съемках поединков", - рассказала Копейкина в сторис своего Instagram.
Копейкина добавила, что Градский - настоящий герой, и все на проекте "очень переживали".
"Александр Борисович - настоящий герой. Мы все очень переживали. Дмитрий Нагиев всегда сначала спрашивал, будет ли он (Градский - ред.) комментировать выступление, а он всегда говорил, даже если практически не мог…", - поделилась Копейкина.
Недавно покинувшая проект Полина Клинникова, наставником которой был Градский, поделилась переживаниями в своем Instagram. "Покойтесь с миром… Плачу", - написала она.
Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999). Является лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имеет звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997).
Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.
Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.
В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.
С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" "Первого канала". В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".