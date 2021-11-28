https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761122407.html

Участники шоу "Голос" назвали Градского легендарным человеком

Участники шоу "Голос" назвали Градского легендарным человеком - РИА Новости, 28.11.2021

Участники шоу "Голос" назвали Градского легендарным человеком

Александр Градский, скончавшийся на 73-м году жизни, был "легендарным человеком", "великим музыкантом" и "настоящим героем", сообщили в соцсетях участники 10-го РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T12:33

2021-11-28T12:33

2021-11-28T12:46

общество

челябинская область

копейск

шарль азнавур

александр градский

виктор хара

"голос"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761123354_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_c5a6f45b5510a42d197a8106463265fc.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Александр Градский, скончавшийся на 73-м году жизни, был "легендарным человеком", "великим музыкантом" и "настоящим героем", сообщили в соцсетях участники 10-го сезона шоу "Голос".Александр Градский скончался в воскресенье 28 ноября на 73-м году жизни в 02:10 мск. В пятницу композитора экстренно доставили в больницу с подозрением на инсульт."Опустошение. Нет слов. Ком в горле. Мне удалось познакомиться с легендарным человеком и великим музыкантом. Мы не так давно созванивались, репетируя новую песню. Последнее, что он мне сказал - "Ну всё, всё, пока, зайка, учись, пока я жив". Я не могу в это поверить. Он умер", - написала в своем Instagram Татьяна Качурина, наставником которой на шоу был Градский.В сторис Качурина поделилась видео с последнего выступления, которое она репетировала вместе с Градским - песня на стихи Бориса Полоскина "Я люблю"."Проходит жизнь, любовь проходит… Это не случайная песня. Градский плакал с нами на репетициях", - добавила Качурина.Дарья Копейкина, участвующая в 10-м сезоне шоу "Голос" в команде Пелагеи, также выразила свои соболезнования в соцсетях."Александр Борисович, без Вас теперь совсем не то… Мы виделись 18 ноября, он улыбался, иногда смеялся, и ему было намного лучше, чем на съемках поединков", - рассказала Копейкина в сторис своего Instagram.Копейкина добавила, что Градский - настоящий герой, и все на проекте "очень переживали"."Александр Борисович - настоящий герой. Мы все очень переживали. Дмитрий Нагиев всегда сначала спрашивал, будет ли он (Градский - ред.) комментировать выступление, а он всегда говорил, даже если практически не мог…", - поделилась Копейкина.Недавно покинувшая проект Полина Клинникова, наставником которой был Градский, поделилась переживаниями в своем Instagram. "Покойтесь с миром… Плачу", - написала она.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999). Является лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имеет звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997).Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" "Первого канала". В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".

https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761121729.html

https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761121630.html

https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761118360.html

челябинская область

копейск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинская область, копейск, шарль азнавур, александр градский, виктор хара, "голос", россия, умер александр градский