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ЕС выделит Литве, Латвии и Польше 200 миллионов евро на охрану границ
ЕС выделит Литве, Латвии и Польше 200 миллионов евро на охрану границ - РИА Новости, 28.11.2021
ЕС выделит Литве, Латвии и Польше 200 миллионов евро на охрану границ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принято решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до 200 миллионов... РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T16:49
2021-11-28T16:49
2021-11-28T16:49
в мире
литва
белоруссия
африка
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принято решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до 200 миллионов евро."Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году", - сказала она на пресс-конференции в Вильнюсе.Глава Еврокомиссии также отметила, что все действия Евросоюза по введению санкций против отдельных лиц и определенных институтов тесно координируются с Великобританией, США и Канадой.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://radiosputnik.ria.ru/20211126/lukashenko-1760903445.html
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в мире, литва, белоруссия, африка, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
ЕС выделит Литве, Латвии и Польше 200 миллионов евро на охрану границ
ЕС утроит средства на охрану границ Литвы, Латвии и Польши до 200 миллионов евро