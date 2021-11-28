https://ria.ru/20211128/afrika-1761116185.html

Кувейт и Саудовская Аравия прекратили авиасообщение со странами Африки

Кувейт и Саудовская Аравия прекратили авиасообщение со странами Африки - РИА Новости, 28.11.2021

Кувейт и Саудовская Аравия прекратили авиасообщение со странами Африки

Власти Омана, Кувейта и Саудовской Аравии объявили о прекращении авиасообщения с рядом африканских стран из-за обнаружения нового штамма коронавируса. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T11:32

2021-11-28T11:32

2021-11-28T16:36

распространение коронавируса

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кувейт

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КАИР, 28 ноя - РИА Новости. Власти Омана, Кувейта и Саудовской Аравии объявили о прекращении авиасообщения с рядом африканских стран из-за обнаружения нового штамма коронавируса.Так, МВД Саудовской Аравии заявило в воскресенье, что из-за распространения штамма "омикрон" королевство приостанавливает авиасообщение с Анголой, Замбией, Маврикием, Мадагаскаром, Малави, Сейшельскими и Коморскими островами. Запрещается въезд в Саудовскую Аравию граждан этих стран. При этом они могут попасть в королевство из другой страны, если проведут в ней 14 дней, а затем еще пять дней карантина в королевстве.При этом в субботу Саудовская Аравия объявила, что с 4 декабря разрешит въезд в страну всем привитым одной дозой вакцины от коронавируса из любой страны.Власти Омана решили с воскресенья приостановить въезд в султанат из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, Эсватини, ЮАР. Запрет не распространяется на граждан Омана, дипломатов, сотрудников сферы здравоохранения, сообщает агентство ONA.Власти Кувейта также приостанавливают с воскресенья пассажирские авиарейсы с Ботсваной, Замбией, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбиком, Намибией, Эсватини, ЮАР. Прибывающие из этих стран граждане смогут попасть в Кувейт только после 14-дневного карантина, заявил агентству KUNA пресс-секретарь правительства страны Тарек аль-Музрим.

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761087340.html

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761107725.html

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кувейт

саудовская аравия

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