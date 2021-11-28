https://ria.ru/20211128/afrika-1761116185.html
Кувейт и Саудовская Аравия прекратили авиасообщение со странами Африки
Кувейт и Саудовская Аравия прекратили авиасообщение со странами Африки - РИА Новости, 28.11.2021
Кувейт и Саудовская Аравия прекратили авиасообщение со странами Африки
Власти Омана, Кувейта и Саудовской Аравии объявили о прекращении авиасообщения с рядом африканских стран из-за обнаружения нового штамма коронавируса. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-28T11:32
2021-11-28T11:32
2021-11-28T16:36
распространение коронавируса
в мире
ангола
намибия
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кувейт
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КАИР, 28 ноя - РИА Новости. Власти Омана, Кувейта и Саудовской Аравии объявили о прекращении авиасообщения с рядом африканских стран из-за обнаружения нового штамма коронавируса.Так, МВД Саудовской Аравии заявило в воскресенье, что из-за распространения штамма "омикрон" королевство приостанавливает авиасообщение с Анголой, Замбией, Маврикием, Мадагаскаром, Малави, Сейшельскими и Коморскими островами. Запрещается въезд в Саудовскую Аравию граждан этих стран. При этом они могут попасть в королевство из другой страны, если проведут в ней 14 дней, а затем еще пять дней карантина в королевстве.При этом в субботу Саудовская Аравия объявила, что с 4 декабря разрешит въезд в страну всем привитым одной дозой вакцины от коронавируса из любой страны.Власти Омана решили с воскресенья приостановить въезд в султанат из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии, Эсватини, ЮАР. Запрет не распространяется на граждан Омана, дипломатов, сотрудников сферы здравоохранения, сообщает агентство ONA.Власти Кувейта также приостанавливают с воскресенья пассажирские авиарейсы с Ботсваной, Замбией, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбиком, Намибией, Эсватини, ЮАР. Прибывающие из этих стран граждане смогут попасть в Кувейт только после 14-дневного карантина, заявил агентству KUNA пресс-секретарь правительства страны Тарек аль-Музрим.
https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761087340.html
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761107725.html
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в мире, ангола, намибия, ботсвана, оман, кувейт, саудовская аравия, здоровье - общество, мвд саудовской аравии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:32 28.11.2021 (обновлено: 16:36 28.11.2021)
Кувейт и Саудовская Аравия прекратили авиасообщение со странами Африки
Оман, Кувейт и Саудовская Аравия прекратили авиасообщение с несколькими странами Африки