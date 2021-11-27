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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/yaponiya-1761022944.html
Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за нового штамма коронавируса
Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021
Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за нового штамма коронавируса
Правительство Японии решило ввести ограничения на въезд еще из трех африканских стран из-за нового штамма коронавируса - "омикрон", сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T12:39
2021-11-27T12:39
распространение коронавируса
в мире
мозамбик
япония
малави
замбия
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Правительство Японии решило ввести ограничения на въезд еще из трех африканских стран из-за нового штамма коронавируса - "омикрон", сообщило агентство Киодо.Ограничения на въезд вводятся для Малави, Замбии и Мозамбика. Все приезжающие из этих стран должны проходить 10-дневный карантин в специально учрежденных местах.В пятницу ограничения были введены для въезжающих из Эсватини (Свазиленд), Зимбабве, Лесото, Намибии, Ботсваны.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, мозамбик, япония, малави, замбия, коронавирус covid-19
12:39 27.11.2021
 
Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за нового штамма коронавируса

Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за омикрон-штамма коронавируса

© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкОгни ночного Токио
Огни ночного Токио - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Артур Александров
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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Правительство Японии решило ввести ограничения на въезд еще из трех африканских стран из-за нового штамма коронавируса - "омикрон", сообщило агентство Киодо.
Ограничения на въезд вводятся для Малави, Замбии и Мозамбика. Все приезжающие из этих стран должны проходить 10-дневный карантин в специально учрежденных местах.
В пятницу ограничения были введены для въезжающих из Эсватини (Свазиленд), Зимбабве, Лесото, Намибии, Ботсваны.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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