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Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за нового штамма коронавируса
Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021
Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за нового штамма коронавируса
Правительство Японии решило ввести ограничения на въезд еще из трех африканских стран из-за нового штамма коронавируса - "омикрон", сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T12:39
2021-11-27T12:39
2021-11-27T12:39
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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Правительство Японии решило ввести ограничения на въезд еще из трех африканских стран из-за нового штамма коронавируса - "омикрон", сообщило агентство Киодо.Ограничения на въезд вводятся для Малави, Замбии и Мозамбика. Все приезжающие из этих стран должны проходить 10-дневный карантин в специально учрежденных местах.В пятницу ограничения были введены для въезжающих из Эсватини (Свазиленд), Зимбабве, Лесото, Намибии, Ботсваны.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, мозамбик, япония, малави, замбия, коронавирус covid-19
Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за нового штамма коронавируса
Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за омикрон-штамма коронавируса