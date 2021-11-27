https://ria.ru/20211127/yaponiya-1761022944.html

Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за нового штамма коронавируса

Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021

Япония ограничит въезд из еще трех стран из-за нового штамма коронавируса

Правительство Японии решило ввести ограничения на въезд еще из трех африканских стран из-за нового штамма коронавируса - "омикрон", сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T12:39

2021-11-27T12:39

2021-11-27T12:39

распространение коронавируса

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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Правительство Японии решило ввести ограничения на въезд еще из трех африканских стран из-за нового штамма коронавируса - "омикрон", сообщило агентство Киодо.Ограничения на въезд вводятся для Малави, Замбии и Мозамбика. Все приезжающие из этих стран должны проходить 10-дневный карантин в специально учрежденных местах.В пятницу ограничения были введены для въезжающих из Эсватини (Свазиленд), Зимбабве, Лесото, Намибии, Ботсваны.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211127/coronavirus-1760910057.html

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замбия

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в мире, мозамбик, япония, малави, замбия, коронавирус covid-19