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Цивилев оценил мощность взрыва в шахте "Листвяжная"

Цивилев оценил мощность взрыва в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021

Цивилев оценил мощность взрыва в шахте "Листвяжная"

Взрыв в шахте "Листвяжная" в Кузбассе был очень большой силы, после него шахта была полностью повреждена, выведены из строя все системы, заявил губернатор... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T20:58

2021-11-27T20:58

2021-11-27T21:02

кемеровская область

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

белово

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Взрыв в шахте "Листвяжная" в Кузбассе был очень большой силы, после него шахта была полностью повреждена, выведены из строя все системы, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Шахта после взрыва была полностью повреждена, выведены из строя все системы жизнеобеспечения, все системы контроля, все было уничтожено. Взрыв был очень большой силы", - сказал Цивилев в эфире "Соловьев Live".Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.

кемеровская область

белово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово