https://ria.ru/20211127/velikobritaniya-1761050769.html

Великобритания добавила в "красный список" четыре африканские страны

Великобритания добавила в "красный список" четыре африканские страны - РИА Новости, 27.11.2021

Великобритания добавила в "красный список" четыре африканские страны

Великобритания с 28 ноября добавляет в "красный" список для путешествий Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу на фоне распространения нового штамма коронавируса... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T17:43

2021-11-27T17:43

2021-11-27T18:01

распространение коронавируса

в мире

ангола

мозамбик

малави

замбия

великобритания

коронавирусы

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ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости. Великобритания с 28 ноября добавляет в "красный" список для путешествий Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает британский минздрав.Там напомнили, что в субботу на территории Соединённого Королевства было выявлено два случая заражения новым штаммом - в Челмсфорде и Ноттингеме. Отмечается, что эти случаи связаны с поездками в Южную Африку."В соответствии с обновленными рекомендациями UKHSA (Агентство по здравоохранению - ред.), с 4:00 воскресенья Малави, Мозамбик, Замбия и Ангола будут добавлены в "красный" список путешествий. Путешественники, вернувшиеся из этих четырех стран за последние 10 дней, должны изолироваться и пройти ПЦР-тест. UKHSA следит за недавними прибытиями из этих стран", - говорится в сообщении."Мы без колебаний примем дальнейшие меры, если потребуется", - отметил глава минздрава Саджид Джавид.ВОЗ заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибии.Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760987202.html

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мозамбик

малави

замбия

великобритания

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в мире, ангола, мозамбик, малави, замбия, великобритания, коронавирусы, коронавирус covid-19