Украина захотела от России Поволжье

16:03 27.11.2021 (обновлено: 17:47 27.11.2021)
На Украине заявили о правах на Поволжье
Киевский писатель и философ Кралюк объявил Саратовскую и Волгоградскую области украинскими
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
По его словам, Поволжье не имеет отношения к формированию русского народа, поэтому, по его мнению, называть Волгу русской рекой неправильно. Кралюк объяснил, что в Средневековье эти земли принадлежали тюркским кочевникам, а в состав России вошли в середине XVI века, при правлении Ивана Грозного. Писатель указал на немалую роль украинцев в освоении Поволжья.
"Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы "своими", — попытался обосновать Кралюк.
При этом он отметил, что в Поволжье украинцы появились в середине XVII века — спустя столетие после присоединения этой территории к России. Писатель также признал, что украинцы мигрировали в Поволжье из-за притеснений на Гетманщине и Слобожанщине. Также он напомнил о восстании под предводительством Емельяна Пугачева, приписав главную роль в нем своим соплеменникам.
Среди "украинских" земель Кралюк назвал территории современных Волгоградской и Саратовской областей, в частности города Волгоград и Энгельс.
Писатель ранее публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области, а также Краснодарский край, называя эти территории Стародубщиной, Восточной Слобожанщиной и Восточным Донбассом.
Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.