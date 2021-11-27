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Украина захотела от России Поволжье
На Украине заявили о правах на Поволжье - РИА Новости, 27.11.2021
Украина захотела от России Поволжье
Киевский писатель и философ Петр Кралюк в статье в газете "День" назвал утверждение о том, что Волга — русская река, мифом, а также заявил о правах украинцев на РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T16:03
2021-11-27T17:47
в мире
украина
слобожанщина
поволжье
россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Киевский писатель и философ Петр Кралюк в статье в газете "День" назвал утверждение о том, что Волга — русская река, мифом, а также заявил о правах украинцев на Поволжье.По его словам, Поволжье не имеет отношения к формированию русского народа, поэтому, по его мнению, называть Волгу русской рекой неправильно. Кралюк объяснил, что в Средневековье эти земли принадлежали тюркским кочевникам, а в состав России вошли в середине XVI века, при правлении Ивана Грозного. Писатель указал на немалую роль украинцев в освоении Поволжья."Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы "своими", — попытался обосновать Кралюк.При этом он отметил, что в Поволжье украинцы появились в середине XVII века — спустя столетие после присоединения этой территории к России. Писатель также признал, что украинцы мигрировали в Поволжье из-за притеснений на Гетманщине и Слобожанщине. Также он напомнил о восстании под предводительством Емельяна Пугачева, приписав главную роль в нем своим соплеменникам.Среди "украинских" земель Кралюк назвал территории современных Волгоградской и Саратовской областей, в частности города Волгоград и Энгельс.Писатель ранее публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области, а также Краснодарский край, называя эти территории Стародубщиной, Восточной Слобожанщиной и Восточным Донбассом.Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
https://ria.ru/20211119/udar-1759729894.html
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в мире, украина, слобожанщина, поволжье, россия
16:03 27.11.2021 (обновлено: 17:47 27.11.2021)
 
На Украине заявили о правах на Поволжье

Киевский писатель и философ Кралюк объявил Саратовскую и Волгоградскую области украинскими

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Киевский писатель и философ Петр Кралюк в статье в газете "День" назвал утверждение о том, что Волга — русская река, мифом, а также заявил о правах украинцев на Поволжье.
По его словам, Поволжье не имеет отношения к формированию русского народа, поэтому, по его мнению, называть Волгу русской рекой неправильно. Кралюк объяснил, что в Средневековье эти земли принадлежали тюркским кочевникам, а в состав России вошли в середине XVI века, при правлении Ивана Грозного. Писатель указал на немалую роль украинцев в освоении Поволжья.
"Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы "своими", — попытался обосновать Кралюк.
При этом он отметил, что в Поволжье украинцы появились в середине XVII века — спустя столетие после присоединения этой территории к России. Писатель также признал, что украинцы мигрировали в Поволжье из-за притеснений на Гетманщине и Слобожанщине. Также он напомнил о восстании под предводительством Емельяна Пугачева, приписав главную роль в нем своим соплеменникам.
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Среди "украинских" земель Кралюк назвал территории современных Волгоградской и Саратовской областей, в частности города Волгоград и Энгельс.
Писатель ранее публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области, а также Краснодарский край, называя эти территории Стародубщиной, Восточной Слобожанщиной и Восточным Донбассом.
Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
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