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В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре - РИА Новости, 27.11.2021
В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре
Полиция американского города Дарем (штат Северная Каролина) работает в одном из торговых центров после сообщений о стрельбе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T00:57
2021-11-27T02:02
в мире
дарем
северная каролина
сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Полиция американского города Дарем (штат Северная Каролина) работает в одном из торговых центров после сообщений о стрельбе, сообщил РИА Новости представитель местных правоохранительных органов."Да", — сказал агентству офицер полиции, отвечая на вопрос, идет ли речь о стрельбе.Он отказался сообщить какие-либо дополнительные детали о происходящем.Местный портал WRAL сообщил, что один человек получил пулевое ранение, о его состоянии ничего неизвестно. По сообщениям очевидцев в Twitter, после информации о стрельбе торговый центр эвакуировали и закрыли до конца дня.Данных о предполагаемом стрелке и возможных причинах инцидента пока нет.Стрельба в торговом центре совпала с "черной пятницей", которая знаменует начало новогоднего сезона. Магазины в США традиционно устраивают эту акцию в последнюю неделю ноября.
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в мире, дарем, северная каролина, сша, вашингтон
00:57 27.11.2021 (обновлено: 02:02 27.11.2021)
 
В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре

В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре, здание эвакуируют

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORKПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Полиция американского города Дарем (штат Северная Каролина) работает в одном из торговых центров после сообщений о стрельбе, сообщил РИА Новости представитель местных правоохранительных органов.
"Да", — сказал агентству офицер полиции, отвечая на вопрос, идет ли речь о стрельбе.
Он отказался сообщить какие-либо дополнительные детали о происходящем.
Местный портал WRAL сообщил, что один человек получил пулевое ранение, о его состоянии ничего неизвестно. По сообщениям очевидцев в Twitter, после информации о стрельбе торговый центр эвакуировали и закрыли до конца дня.
Данных о предполагаемом стрелке и возможных причинах инцидента пока нет.
Стрельба в торговом центре совпала с "черной пятницей", которая знаменует начало новогоднего сезона. Магазины в США традиционно устраивают эту акцию в последнюю неделю ноября.
"Мы услышали удар и оглушительные крики": в США автомобиль влетел в толпу
© AFP 2021 / Getty Images/Jim Vondruska

Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.

 Полицейский на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
1 из 10

Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.

© AFP 2021 / Getty Images/Jim Vondruska
© REUTERS / JESUS OCHOA

Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.

Автомобиль перед тем, как врезаться в толпу людей в Уокеше, США
2 из 10

Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.

© REUTERS / JESUS OCHOA
© REUTERS / CITY OF WAUKESHA VIA FACEBOOK

"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.

Автомобиль перед тем, как врезаться в толпу людей в Уокеше, США
3 из 10

"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.

© REUTERS / CITY OF WAUKESHA VIA FACEBOOK
© REUTERS / JESUS OCHOA

В результате наезда автомобиля погибли пять человек, больше 40 пострадали.

На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
4 из 10

В результате наезда автомобиля погибли пять человек, больше 40 пострадали.

© REUTERS / JESUS OCHOA
© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK

Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.

На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
5 из 10

Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
© REUTERS / MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORK

Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.

Сотрудник полиции на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
6 из 10

Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.

© REUTERS / MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORK
© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.

Полиция и сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
7 из 10

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
© AP Photo / Jeffrey Phelps

Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.

На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
8 из 10

Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
© AP Photo / Jeffrey Phelps

Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

Сотрудники полиции на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
9 из 10

Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
© REUTERS / Daniel Steinle

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
10 из 10

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.

© REUTERS / Daniel Steinle
1 из 10

Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.

© AFP 2021 / Getty Images/Jim Vondruska
2 из 10

Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.

© REUTERS / JESUS OCHOA
3 из 10

"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.

© REUTERS / CITY OF WAUKESHA VIA FACEBOOK
4 из 10

В результате наезда автомобиля погибли пять человек, больше 40 пострадали.

© REUTERS / JESUS OCHOA
5 из 10

Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
6 из 10

Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.

© REUTERS / MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORK
7 из 10

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
8 из 10

Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
9 из 10

Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
10 из 10

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.

© REUTERS / Daniel Steinle
 
В миреДаремСеверная КаролинаСШАВашингтон
 
 
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