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В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре

В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре - РИА Новости, 27.11.2021

В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре

Полиция американского города Дарем (штат Северная Каролина) работает в одном из торговых центров после сообщений о стрельбе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T00:57

2021-11-27T00:57

2021-11-27T02:02

в мире

дарем

северная каролина

сша

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Полиция американского города Дарем (штат Северная Каролина) работает в одном из торговых центров после сообщений о стрельбе, сообщил РИА Новости представитель местных правоохранительных органов."Да", — сказал агентству офицер полиции, отвечая на вопрос, идет ли речь о стрельбе.Он отказался сообщить какие-либо дополнительные детали о происходящем.Местный портал WRAL сообщил, что один человек получил пулевое ранение, о его состоянии ничего неизвестно. По сообщениям очевидцев в Twitter, после информации о стрельбе торговый центр эвакуировали и закрыли до конца дня.Данных о предполагаемом стрелке и возможных причинах инцидента пока нет.Стрельба в торговом центре совпала с "черной пятницей", которая знаменует начало новогоднего сезона. Магазины в США традиционно устраивают эту акцию в последнюю неделю ноября.

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в мире, дарем, северная каролина, сша, вашингтон