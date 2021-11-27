https://ria.ru/20211127/shtamm-1761090464.html
Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 27.11.2021
Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
Многие страны вынуждены организовывать специальные рейсы для вывоза своих граждан из ЮАР на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", заявил... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T23:49
2021-11-27T23:49
2021-11-27T23:51
распространение коронавируса
в мире
юар
воз
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061508_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_1e9013ef6644e97293a812079ff7a0ec.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Многие страны вынуждены организовывать специальные рейсы для вывоза своих граждан из ЮАР на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", заявил южноафриканский эксперт в области авиации Гай Лич."Мы уже видим, как многие авиакомпании отправляют пустые самолеты в ЮАР только для того, чтобы вернуть людей на родину", - рассказал Лич в интервью телеканалу eNCA.По словам эксперта, многие авиакомпании приостанавливают полеты в ЮАР, что крайне неблагоприятно сказывается на туристической сфере страны. Тем не менее, Лич считает такие действия вполне оправданными на фоне растущих опасений по поводу распространения "омикрона".Как рассказал эксперт, в мире "несправедливо" обвиняют ЮАР в распространении штамма "омикрон". Лич отметил, что сам вирус так же, как и новый штамм, "безусловно, появились не в ЮАР".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211127/gipoteza-1761062489.html
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061508_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6c0a2abcd0cae06a00a5fcc6abb9da55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, воз, коронавирус covid-19
23:49 27.11.2021 (обновлено: 23:51 27.11.2021)
Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
Эксперт Лич рассказал о резком оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма коронавируса
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Многие страны вынуждены организовывать специальные рейсы для вывоза своих граждан из ЮАР
на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", заявил южноафриканский эксперт в области авиации Гай Лич.
"Мы уже видим, как многие авиакомпании отправляют пустые самолеты в ЮАР только для того, чтобы вернуть людей на родину", - рассказал Лич в интервью телеканалу eNCA.
По словам эксперта, многие авиакомпании приостанавливают полеты в ЮАР, что крайне неблагоприятно сказывается на туристической сфере страны. Тем не менее, Лич считает такие действия вполне оправданными на фоне растущих опасений по поводу распространения "омикрона".
Как рассказал эксперт, в мире "несправедливо" обвиняют ЮАР в распространении штамма "омикрон". Лич отметил, что сам вирус так же, как и новый штамм, "безусловно, появились не в ЮАР".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ
назвала греческой буквой "омикрон".