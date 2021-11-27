https://ria.ru/20211127/shtamm-1761090464.html

Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма

Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 27.11.2021

Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма

Многие страны вынуждены организовывать специальные рейсы для вывоза своих граждан из ЮАР на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", заявил... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T23:49

2021-11-27T23:49

2021-11-27T23:51

распространение коронавируса

в мире

юар

воз

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Многие страны вынуждены организовывать специальные рейсы для вывоза своих граждан из ЮАР на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", заявил южноафриканский эксперт в области авиации Гай Лич."Мы уже видим, как многие авиакомпании отправляют пустые самолеты в ЮАР только для того, чтобы вернуть людей на родину", - рассказал Лич в интервью телеканалу eNCA.По словам эксперта, многие авиакомпании приостанавливают полеты в ЮАР, что крайне неблагоприятно сказывается на туристической сфере страны. Тем не менее, Лич считает такие действия вполне оправданными на фоне растущих опасений по поводу распространения "омикрона".Как рассказал эксперт, в мире "несправедливо" обвиняют ЮАР в распространении штамма "омикрон". Лич отметил, что сам вирус так же, как и новый штамм, "безусловно, появились не в ЮАР".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211127/gipoteza-1761062489.html

юар

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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19