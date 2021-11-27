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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/shtamm-1761090464.html
Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 27.11.2021
Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
Многие страны вынуждены организовывать специальные рейсы для вывоза своих граждан из ЮАР на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", заявил... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T23:49
2021-11-27T23:51
распространение коронавируса
в мире
юар
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Многие страны вынуждены организовывать специальные рейсы для вывоза своих граждан из ЮАР на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", заявил южноафриканский эксперт в области авиации Гай Лич."Мы уже видим, как многие авиакомпании отправляют пустые самолеты в ЮАР только для того, чтобы вернуть людей на родину", - рассказал Лич в интервью телеканалу eNCA.По словам эксперта, многие авиакомпании приостанавливают полеты в ЮАР, что крайне неблагоприятно сказывается на туристической сфере страны. Тем не менее, Лич считает такие действия вполне оправданными на фоне растущих опасений по поводу распространения "омикрона".Как рассказал эксперт, в мире "несправедливо" обвиняют ЮАР в распространении штамма "омикрон". Лич отметил, что сам вирус так же, как и новый штамм, "безусловно, появились не в ЮАР".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19
23:49 27.11.2021 (обновлено: 23:51 27.11.2021)
 
Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма

Эксперт Лич рассказал о резком оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма коронавируса

© AP Photo / Denis FarrellАвтозаправочная станция в Претории, ЮАР
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Denis Farrell
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Многие страны вынуждены организовывать специальные рейсы для вывоза своих граждан из ЮАР на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", заявил южноафриканский эксперт в области авиации Гай Лич.
"Мы уже видим, как многие авиакомпании отправляют пустые самолеты в ЮАР только для того, чтобы вернуть людей на родину", - рассказал Лич в интервью телеканалу eNCA.
По словам эксперта, многие авиакомпании приостанавливают полеты в ЮАР, что крайне неблагоприятно сказывается на туристической сфере страны. Тем не менее, Лич считает такие действия вполне оправданными на фоне растущих опасений по поводу распространения "омикрона".
Как рассказал эксперт, в мире "несправедливо" обвиняют ЮАР в распространении штамма "омикрон". Лич отметил, что сам вирус так же, как и новый штамм, "безусловно, появились не в ЮАР".
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
Вчера, 19:40Распространение коронавируса
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