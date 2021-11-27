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ЮАР поделится образцами омикрон-штамма коронавируса

ЮАР поделится образцами омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021

ЮАР поделится образцами омикрон-штамма коронавируса

ЮАР поделится с агентствами по биобезопасности других стран образцами нового штамма коронавируса "омикрон", сообщил директор центра инноваций и реагирования на... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T18:46

2021-11-27T18:46

2021-11-27T19:33

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ЛОНДОН, 27 ноя - РИА Новости. ЮАР поделится с агентствами по биобезопасности других стран образцами нового штамма коронавируса "омикрон", сообщил директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра."Мы сделаем с ним то же, что сделали с штаммом "бета" - направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире", - заявил де Оливейра газете Financial Times.По его словам, уже поступили соответствующие запросы от США и Великобритании. "Мы всегда очень тесно сотрудничали со всеми основными агентствами безопасности в мире, чтобы ответы на ключевые вопросы можно было получить как можно быстрее", - добавил де Оливейра.Он отметил, что образцы не рассылаются частным компаниям, работа происходит только через государственные организации.Де Оливейра также сообщил газете, что ЮАР еще после обнаружения штамма "бета" начала сталкиваться с дискриминацией в том, что касается вакцин и путешествий, и теперь ситуация повторяется с "омикроном". "Если так пойдет дальше, то многие страны перестанут сообщать о новых штаммах, и мир рискует отбросить к начальным этапам пандемии", - считает де Оливейра.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761047037.html

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в мире, юар, коронавирус covid-19, сша, великобритания, воз