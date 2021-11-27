18:46 27.11.2021 (обновлено: 19:33 27.11.2021)
ЮАР поделится образцами омикрон-штамма коронавируса
ЮАР поделится с агентствами по безопасности образцами омикрон-штамма коронавируса
© Илья ПиталевСотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
ЛОНДОН, 27 ноя - РИА Новости. ЮАР поделится с агентствами по биобезопасности других стран образцами нового штамма коронавируса "омикрон", сообщил директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра.
"Мы сделаем с ним то же, что сделали с штаммом "бета" - направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире", - заявил де Оливейра газете Financial Times.
По его словам, уже поступили соответствующие запросы от США и Великобритании. "Мы всегда очень тесно сотрудничали со всеми основными агентствами безопасности в мире, чтобы ответы на ключевые вопросы можно было получить как можно быстрее", - добавил де Оливейра.
Он отметил, что образцы не рассылаются частным компаниям, работа происходит только через государственные организации.
Де Оливейра также сообщил газете, что ЮАР еще после обнаружения штамма "бета" начала сталкиваться с дискриминацией в том, что касается вакцин и путешествий, и теперь ситуация повторяется с "омикроном". "Если так пойдет дальше, то многие страны перестанут сообщать о новых штаммах, и мир рискует отбросить к начальным этапам пандемии", - считает де Оливейра.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".