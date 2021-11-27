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В Чехии проверяют возможное появление омикрон-штамма коронавируса
В Чехии проверяют возможное появление омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021
В Чехии проверяют возможное появление омикрон-штамма коронавируса
Центральная лаборатория минздрава в Праге проверяет результаты тестирования побывавшей в Намибии женщины, у которой существует подозрение на наличие нового... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:55
2021-11-27T13:55
2021-11-27T15:13
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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Центральная лаборатория минздрава в Праге проверяет результаты тестирования побывавшей в Намибии женщины, у которой существует подозрение на наличие нового штамма коронавируса "омикрон", сообщил премьер Андрей Бабиш."Женщина, которая была тестирована на наличие нового штамма коронавируса "омикрон", побывала в Намибии, а в Чехию возвращалась через ЮАР и Дубай. Ожидаем результаты ее тестирования, сейчас она находится в изоляции, проверяются все ее контакты", - написал премьер в Twitter.По словам Бабиша, данная женщина ранее была вакцинирована от коронавируса, ее состояние нормальное.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, чехия, коронавирус covid-19, юар
13:55 27.11.2021 (обновлено: 15:13 27.11.2021)
В Чехии проверяют возможное появление омикрон-штамма коронавируса
В чешской лаборатории проверяют возможное появление омикрон-штамма коронавируса