https://ria.ru/20211127/shtamm-1761030027.html

В Чехии проверяют возможное появление омикрон-штамма коронавируса

В Чехии проверяют возможное появление омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021

В Чехии проверяют возможное появление омикрон-штамма коронавируса

Центральная лаборатория минздрава в Праге проверяет результаты тестирования побывавшей в Намибии женщины, у которой существует подозрение на наличие нового... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T13:55

2021-11-27T13:55

2021-11-27T15:13

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чехия

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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Центральная лаборатория минздрава в Праге проверяет результаты тестирования побывавшей в Намибии женщины, у которой существует подозрение на наличие нового штамма коронавируса "омикрон", сообщил премьер Андрей Бабиш."Женщина, которая была тестирована на наличие нового штамма коронавируса "омикрон", побывала в Намибии, а в Чехию возвращалась через ЮАР и Дубай. Ожидаем результаты ее тестирования, сейчас она находится в изоляции, проверяются все ее контакты", - написал премьер в Twitter.По словам Бабиша, данная женщина ранее была вакцинирована от коронавируса, ее состояние нормальное.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761010690.html

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в мире, чехия, коронавирус covid-19, юар