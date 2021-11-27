https://ria.ru/20211127/shakhta-1761055265.html

Спасатели обнаружили тела пятерых погибших в шахте "Листвяжная"

Спасатели обнаружили тела пятерых погибших в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021

Спасатели обнаружили тела пятерых погибших в шахте "Листвяжная"

Спасатели подняли на поверхность тела пятерых горняков, погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщило МЧС России. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T18:17

2021-11-27T18:17

2021-11-27T20:09

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

белово

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность тела пятерых горняков, погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщило МЧС России.В субботу поисково-спасательную операцию на шахте возобновили. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, необходимо поднять всех, кто погиб, но главная задача — больше не потерять ни одного человека.В общей сложности сейчас на поверхность подняли 11 тел. Вчера обнаружили шесть из них: трех горняков и трех спасателей.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана. СК возбудил уголовные дела.Погибшими объявили 51 человека: 46 шахтеров и пять горноспасателей.В субботу в Минздраве России сообщили, что в стационарах остаются 60 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии; еще 12 получают медицинскую помощь амбулаторно.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур.

https://ria.ru/20211127/shakhta-1761037394.html

кемеровская область

россия

белово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово