https://ria.ru/20211127/shakhta-1761021452.html

Первого замдиректора шахты "Листвяжная" арестовали на два месяца

Первого замдиректора шахты "Листвяжная" арестовали на два месяца - РИА Новости, 27.11.2021

Первого замдиректора шахты "Листвяжная" арестовали на два месяца

Суд в Кемерово на два месяца арестовал первого замдиректора шахты "Листвяжная" Андрея Молоствова, которого обвиняют в нарушении требований промышленной... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T12:23

2021-11-27T12:23

2021-11-27T14:18

происшествия

кемерово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

белово

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

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КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. Суд в Кемерово на два месяца арестовал первого замдиректора шахты "Листвяжная" Андрея Молоствова, которого обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.О такой мере пресечения ранее ходатайствовало следствие, надзорное ведомство также попросило его удовлетворить."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 января 2022-го", — сообщила пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.Обвинение по части 3 статьи 217 УК России также выдвинули против директора шахты Сергея Махракова и начальника участка Сергея Герасименка. Оба они не признают вину. Суд арестовал их до 25 января.Кроме того, до 26 января 2022-го взяли под стражу и главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Против него и его коллеги Сергея Винокурова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК России ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"). По версии следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности: составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.Всем пятерым фигурантам грозят либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без него, либо до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без него.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей.Ранее сообщалось, что в больницах находятся 53 человека: 38 рабочих и 15 спасателей. При этом в субботу в Минздраве России заявили, что в стационарах Кемеровской области остаются 60 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии; еще 12 получают медицинскую помощь амбулаторно.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур.

https://ria.ru/20211127/shakhta-1761023075.html

https://ria.ru/20211127/tsivilev-1761020077.html

кемерово

кемеровская область

белово

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происшествия, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, белово, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия