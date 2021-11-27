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В Кузбассе убирают палатки около шахты "Листвяжная"
В Кузбассе убирают палатки около шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021
В Кузбассе убирают палатки около шахты "Листвяжная"
Спасатели убирают четыре палатки с тепловыми пушками у предприятия СДС у шахты "Листвяжная", где родственникам пострадавших и погибших оказывали психологическую РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T07:54
2021-11-27T07:54
2021-11-27T07:59
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя — РИА Новости, Светлана Задера. Спасатели убирают четыре палатки с тепловыми пушками у предприятия СДС у шахты "Листвяжная", где родственникам пострадавших и погибших оказывали психологическую поддержку, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь кемеровского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Сапогова, в палатках принимали всех, кто приходил на территорию предприятия."Так как на территорию не пускали никого, кроме родственников пострадавших, то мы их могли также разместить и у себя. Так же (могли. — Прим. ред.) разместить у себя и журналистов", — отметила Сапогова.Также, по словам пресс-секретаря, на месте с родственниками работали психологи.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей. Еще 50 человек находятся в больницах.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур.
https://ria.ru/20211126/kuzbass-1760980890.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
07:54 27.11.2021 (обновлено: 07:59 27.11.2021)
В Кузбассе убирают палатки около шахты "Листвяжная"
Спасатели в Кузбассе убирают усиление около предприятия, где произошло ЧП на шахте
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя — РИА Новости, Светлана Задера. Спасатели убирают четыре палатки с тепловыми пушками у предприятия СДС у шахты "Листвяжная", где родственникам пострадавших и погибших оказывали психологическую поддержку, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Сейчас не нужно усиление здесь, поэтому все убираем", — рассказал агентству представитель МЧС, работающий на месте.
Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь кемеровского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Сапогова, в палатках принимали всех, кто приходил на территорию предприятия.
"Так как на территорию не пускали никого, кроме родственников пострадавших, то мы их могли также разместить и у себя. Так же (могли. — Прим. ред.) разместить у себя и журналистов", — отметила Сапогова.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
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Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.
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Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.
2 из 9
В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".
3 из 9
Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".
4 из 9
Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".
5 из 9
На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.
6 из 9
Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".
7 из 9
Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.
8 из 9
Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.
9 из 9
В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.
Также, по словам пресс-секретаря, на месте с родственниками работали психологи.
"Сейчас уже не требуется такое усиление. Плюс губернатор (Кузбасса
. — Прим. ред) дал задачу работать только горноспасателям, только они имеют доступ к шахте. Сейчас мы снимаем такое усиление. Психологи остаются, но будут работать на территории предприятия.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово
произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.
Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.
По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей. Еще 50 человек находятся в больницах.
В Кемеровской области
с 26 по 28 ноября объявили траур.