https://ria.ru/20211127/shakhta-1761001435.html

В Кузбассе убирают палатки около шахты "Листвяжная"

В Кузбассе убирают палатки около шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021

В Кузбассе убирают палатки около шахты "Листвяжная"

Спасатели убирают четыре палатки с тепловыми пушками у предприятия СДС у шахты "Листвяжная", где родственникам пострадавших и погибших оказывали психологическую РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T07:54

2021-11-27T07:54

2021-11-27T07:59

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя — РИА Новости, Светлана Задера. Спасатели убирают четыре палатки с тепловыми пушками у предприятия СДС у шахты "Листвяжная", где родственникам пострадавших и погибших оказывали психологическую поддержку, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь кемеровского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Сапогова, в палатках принимали всех, кто приходил на территорию предприятия."Так как на территорию не пускали никого, кроме родственников пострадавших, то мы их могли также разместить и у себя. Так же (могли. — Прим. ред.) разместить у себя и журналистов", — отметила Сапогова.Также, по словам пресс-секретаря, на месте с родственниками работали психологи.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей. Еще 50 человек находятся в больницах.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур.

https://ria.ru/20211126/kuzbass-1760980890.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе