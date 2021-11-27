https://ria.ru/20211127/semykin-1761007876.html

Суд арестовал госинспектора Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная"

Суд арестовал госинспектора Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021

Суд арестовал госинспектора Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная"

Центральный районный суд Кемерово на два месяца арестовал главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T09:57

2021-11-27T09:57

2021-11-27T12:59

происшествия

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

кемерово

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КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово на два месяца арестовал главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина, задержанного по делу о трагедии на шахте "Листвяжная". Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре региона.О такой мере пресечения ранее ходатайствовало следствие, надзорное ведомство также попросило его удовлетворить."Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 января 2022-го", — заявили в прокуратуре.До 25 января арестовали и директора шахты Сергея Махракова, которого вместе с первым заместителем Андреем Молоствовым и начальником участка Сергеем Герасименком обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ранее в зале суда Махраков не признал вину.Против госинспекторов Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК России ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"). Санкция по ней предусматривает либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без него, либо до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без него.По версии следствия, в ноябре подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности: составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей; в больницах находятся 38 рабочих и 15 спасателей.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур.

https://ria.ru/20211127/avariya-1761003142.html

кемеровская область

кемерово

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происшествия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, кемерово