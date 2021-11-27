https://ria.ru/20211127/produkt-1761048883.html

Назван незаменимый для здоровья кишечника популярный продукт

Назван популярный продукт, снижающий риск развития рака - РИА Новости, 27.11.2021

Назван незаменимый для здоровья кишечника популярный продукт

Употребление оливок способствует улучшению здоровья кишечника. Об этом в беседе с агентством городских новостей "Москва" заявила главный диетолог департамента... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T17:28

2021-11-27T17:28

2021-11-27T17:36

общество

здоровье - общество

антонина стародубова

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Употребление оливок способствует улучшению здоровья кишечника. Об этом в беседе с агентством городских новостей "Москва" заявила главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.По ее словам, даже в десяти оливках содержится порядка пяти процентов суточной нормы потребления пищевых волокон. Прием в пищу этого продукта не только плодотворно влияет на работу кишечника, но и снижает риск развития онкологических заболеваний."Именно за счет пищевых волокон оливки содержат намного меньше калорий, чем оливковое масло, — на 120 калорий (эквивалент одной столовой ложки масла) вы можете съесть 60 граммов оливок (10-20 оливок)", — пояснила специалист. Она отметила, что в консервированном виде предпочтение следует отдавать оливкам с косточками, поскольку в них больше природного вкуса и меньше соли.Что касается различий между маслинами или оливками, то они несущественны, поэтому выбирать нужно то, что больше нравится по вкусу, подытожила Стародубова.

https://ria.ru/20211126/produkt-1760930779.html

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общество, здоровье - общество, антонина стародубова