https://ria.ru/20211127/produkt-1761048883.html
Назван незаменимый для здоровья кишечника популярный продукт
Назван популярный продукт, снижающий риск развития рака - РИА Новости, 27.11.2021
Назван незаменимый для здоровья кишечника популярный продукт
Употребление оливок способствует улучшению здоровья кишечника. Об этом в беседе с агентством городских новостей "Москва" заявила главный диетолог департамента... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T17:28
2021-11-27T17:28
2021-11-27T17:36
общество
здоровье - общество
антонина стародубова
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Употребление оливок способствует улучшению здоровья кишечника. Об этом в беседе с агентством городских новостей "Москва" заявила главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.По ее словам, даже в десяти оливках содержится порядка пяти процентов суточной нормы потребления пищевых волокон. Прием в пищу этого продукта не только плодотворно влияет на работу кишечника, но и снижает риск развития онкологических заболеваний."Именно за счет пищевых волокон оливки содержат намного меньше калорий, чем оливковое масло, — на 120 калорий (эквивалент одной столовой ложки масла) вы можете съесть 60 граммов оливок (10-20 оливок)", — пояснила специалист. Она отметила, что в консервированном виде предпочтение следует отдавать оливкам с косточками, поскольку в них больше природного вкуса и меньше соли.Что касается различий между маслинами или оливками, то они несущественны, поэтому выбирать нужно то, что больше нравится по вкусу, подытожила Стародубова.
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общество, здоровье - общество, антонина стародубова
17:28 27.11.2021 (обновлено: 17:36 27.11.2021)
Назван популярный продукт, снижающий риск развития рака
Диетолог Стародубова: оливки помогают снизить риск развития онкологических заболеваний
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости.
Употребление оливок способствует улучшению здоровья кишечника. Об этом в беседе с агентством городских новостей "Москва"
заявила главный диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова
.
По ее словам, даже в десяти оливках содержится порядка пяти процентов суточной нормы потребления пищевых волокон. Прием в пищу этого продукта не только плодотворно влияет на работу кишечника, но и снижает риск развития онкологических заболеваний.
"Именно за счет пищевых волокон оливки содержат намного меньше калорий, чем оливковое масло, — на 120 калорий (эквивалент одной столовой ложки масла) вы можете съесть 60 граммов оливок (10-20 оливок)", — пояснила специалист. Она отметила, что в консервированном виде предпочтение следует отдавать оливкам с косточками, поскольку в них больше природного вкуса и меньше соли.
Что касается различий между маслинами или оливками, то они несущественны, поэтому выбирать нужно то, что больше нравится по вкусу, подытожила Стародубова.