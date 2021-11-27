https://ria.ru/20211127/prichina-1761070691.html

Чуприян назвал причину гибели спасателей в шахте "Листвяжная"

Чуприян назвал причину гибели спасателей в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021

Чуприян назвал причину гибели спасателей в шахте "Листвяжная"

Спасатели на шахте в Кузбассе погибли из-за концентрации окиси углерода, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T21:11

2021-11-27T21:11

2021-11-27T21:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Спасатели на шахте в Кузбассе погибли из-за концентрации окиси углерода, заявил врио главы МЧС Александр Чуприян."Погибли они почему... Я могу сказать мнение специалистов: потому что резко возросла концентрация окиси углерода", — сказал он в эфире "Соловьев LIVE".По его словам, ее рост можно понять только с помощью специальных приборов.Чуприян подчеркнул, что в профессии всех спасателей изначально заложен риск — и для здоровья, и для жизни, но на эту службу все приходят осознанно.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана. СК возбудил уголовные дела.Погибшими объявили 51 человека: 46 шахтеров и пять горноспасателей.В субботу в Минздраве России сообщили, что в стационарах остаются 60 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии; еще 12 получают медицинскую помощь амбулаторно.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур.

https://ria.ru/20211127/pogibshie-1761066052.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе