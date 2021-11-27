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https://ria.ru/20211127/orfografiya-1761067250.html
В РАН раскритиковали проект о новых правилах орфографии русского языка
В РАН раскритиковали проект о новых правилах орфографии русского языка - РИА Новости, 27.11.2021
В РАН раскритиковали проект о новых правилах орфографии русского языка
Члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН) попросили Министерство просвещения отозвать проект постановления правительства "Об утверждении... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T20:34
2021-11-27T21:15
общество
российская академия наук
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН) попросили Министерство просвещения отозвать проект постановления правительства "Об утверждении правил русской орфографии".Открытое письмо членов ОК РАН размещено в соцсетях.Ранее ведомство разработало проект об утверждении новых правил русской орфографии и пунктуации. Они должны были не только отражать нормы, зафиксированные в действующих правилах, принятых еще в 1956 году, но и расширить их с учетом современной практики письма и актуального уровня науки о русском языке.Также планировалось добавить правописание заимствованных слов, таких как офшор, дефолт, лоукостер, каршеринг, лэптоп, мэтр, пленэр, рэкет, рэп, и некоторых имен собственных, например Дэвис, Рэмбо, Сэм. Кроме того, свод должен был исправить многие устаревшие рекомендации по употреблению заглавных букв.В письме уточняется, что проект создали на основе самого известного и авторитетного справочника "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник" (ПАС), который выпустили в 2006 году в Институте русского языка имени В.В.Виноградова РАН."В представленном проекте содержание правил ПАС из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений существенно искажается", — указывают члены ОК РАН.Они отметили, что это касается структуры и содержания правил. Также, по мнению ученых, в проекте полностью отсутствует научный аппарат.Утверждение документа будет дискредитировать всю работу по созданию современных правил правописания, будет способствовать негативной оценке в российском обществе работы как ученых-лингвистов, так и государственных структур, считают авторы письма.Комиссия призвала отозвать проект, рассмотреть вопрос о признании полного текста "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник" наиболее авторитетным сводом, на основе которого могут составляться упрощенные редакции (например, для нужд образования). Ученые также посоветовали предусмотреть механизм обновления правил, согласно которому все вносимые в них изменения должны непременно получать экспертное одобрение ОК РАН.
https://ria.ru/20211117/deti-1759424124.html
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общество, российская академия наук, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
20:34 27.11.2021 (обновлено: 21:15 27.11.2021)
 
В РАН раскритиковали проект о новых правилах орфографии русского языка

Члены РАН раскритиковали проект Минпросвещения о новых правилах орфографии русского языка

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН) попросили Министерство просвещения отозвать проект постановления правительства "Об утверждении правил русской орфографии".
Открытое письмо членов ОК РАН размещено в соцсетях.
Ранее ведомство разработало проект об утверждении новых правил русской орфографии и пунктуации. Они должны были не только отражать нормы, зафиксированные в действующих правилах, принятых еще в 1956 году, но и расширить их с учетом современной практики письма и актуального уровня науки о русском языке.
Также планировалось добавить правописание заимствованных слов, таких как офшор, дефолт, лоукостер, каршеринг, лэптоп, мэтр, пленэр, рэкет, рэп, и некоторых имен собственных, например Дэвис, Рэмбо, Сэм. Кроме того, свод должен был исправить многие устаревшие рекомендации по употреблению заглавных букв.
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В письме уточняется, что проект создали на основе самого известного и авторитетного справочника "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник" (ПАС), который выпустили в 2006 году в Институте русского языка имени В.В.Виноградова РАН.
"В представленном проекте содержание правил ПАС из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений существенно искажается", — указывают члены ОК РАН.
Они отметили, что это касается структуры и содержания правил. Также, по мнению ученых, в проекте полностью отсутствует научный аппарат.
Утверждение документа будет дискредитировать всю работу по созданию современных правил правописания, будет способствовать негативной оценке в российском обществе работы как ученых-лингвистов, так и государственных структур, считают авторы письма.
Комиссия призвала отозвать проект, рассмотреть вопрос о признании полного текста "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник" наиболее авторитетным сводом, на основе которого могут составляться упрощенные редакции (например, для нужд образования). Ученые также посоветовали предусмотреть механизм обновления правил, согласно которому все вносимые в них изменения должны непременно получать экспертное одобрение ОК РАН.
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