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В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021
В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Субботний тест, проведенный лабораторией больницы в городе Либерец на северо-западе Чехии, подтвердил наличие нового штамма коронавируса "омикрон" у жительницы... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T23:41
2021-11-27T23:41
2021-11-27T23:49
распространение коронавируса
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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Субботний тест, проведенный лабораторией больницы в городе Либерец на северо-западе Чехии, подтвердил наличие нового штамма коронавируса "омикрон" у жительницы этого города, вернувшейся из Намибии, сообщило Чешское ТВ."Больница города Либерец в результате проведенного в субботу тестирования подтвердила подтвердила наличие нового штамма коронавируса "омикрон" у жительницы этого города, которая на минувшей неделе через ЮАР и Дубай вернулась из Намибии. Ранее эта женщина была вакцинирована, у нее наблюдаются лишь легкие признаки заболевания. Сейчас она находится в изоляции, так же, как и еще восемь человек, которые прилетели вместо с ней", - говорится в сообщении."С точностью до 90% могу подтвердить наличие у этой женщины штамма "омикрон", - цитирует Чешское ТВ пресс-секретаря больницы Вацлава Ржичаржа.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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чехия, коронавирус covid-19, в мире, дубай (город), юар, воз, здоровье - общество, коронавирусы
23:41 27.11.2021 (обновлено: 23:49 27.11.2021)
В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса