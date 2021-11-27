https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761090078.html

В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021

В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Субботний тест, проведенный лабораторией больницы в городе Либерец на северо-западе Чехии, подтвердил наличие нового штамма коронавируса "омикрон" у жительницы... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T23:41

2021-11-27T23:41

2021-11-27T23:49

распространение коронавируса

чехия

коронавирус covid-19

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дубай (город)

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воз

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ПРАГА, 27 ноя – РИА Новости. Субботний тест, проведенный лабораторией больницы в городе Либерец на северо-западе Чехии, подтвердил наличие нового штамма коронавируса "омикрон" у жительницы этого города, вернувшейся из Намибии, сообщило Чешское ТВ."Больница города Либерец в результате проведенного в субботу тестирования подтвердила подтвердила наличие нового штамма коронавируса "омикрон" у жительницы этого города, которая на минувшей неделе через ЮАР и Дубай вернулась из Намибии. Ранее эта женщина была вакцинирована, у нее наблюдаются лишь легкие признаки заболевания. Сейчас она находится в изоляции, так же, как и еще восемь человек, которые прилетели вместо с ней", - говорится в сообщении."С точностью до 90% могу подтвердить наличие у этой женщины штамма "омикрон", - цитирует Чешское ТВ пресс-секретаря больницы Вацлава Ржичаржа.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

чехия

дубай (город)

юар

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чехия, коронавирус covid-19, в мире, дубай (город), юар, воз, здоровье - общество, коронавирусы