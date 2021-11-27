https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761087340.html

В Нидерландах у пассажиров рейса из Южной Африки заподозрили омикрон-штамм

В Нидерландах у пассажиров рейса из Южной Африки заподозрили омикрон-штамм - РИА Новости, 27.11.2021

В Нидерландах у пассажиров рейса из Южной Африки заподозрили омикрон-штамм

Штамм коронавируса "омикрон", предположительно, выявлен в Нидерландах у людей, приехавших из Южной Африки, сообщил в субботу Национальный институт... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T22:51

2021-11-27T22:51

2021-11-27T22:55

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон", предположительно, выявлен в Нидерландах у людей, приехавших из Южной Африки, сообщил в субботу Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).Ранее в субботу сообщалось, что случаи заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксированы в таких странах, как Германия и Италия.Согласно заявлению RIVM, коронавирус выявили у 61 из 624 пассажиров, прибывших из Южной Африки в Нидерланды. Подчеркивается, что у ряда из них, "предположительно", выявлен именно вариант коронавируса "омикрон". В ведомстве отметили, что окончательные выводы будут сделаны по итогам дальнейших исследований.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761086900.html

нидерланды

италия

юар

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в мире, нидерланды, коронавирус covid-19, италия, юар, воз, здоровье - общество, коронавирусы