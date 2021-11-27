https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html

ВОЗ допустила, что омикрон-штамм заразнее других

ВОЗ допустила, что омикрон-штамм заразнее других - РИА Новости, 27.11.2021

ВОЗ допустила, что омикрон-штамм заразнее других

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что новый штамм коронавируса "омикрон" может быть более заразным, чем остальные, заявила представитель ВОЗ в РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T22:17

2021-11-27T22:17

2021-11-27T22:28

распространение коронавируса

воз

россия

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

в мире

юар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1920x0_80_0_0_d3fc015ffb0289f594e279fd07f50e36.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предполагает, что новый штамм коронавируса "омикрон" может быть более заразным, чем остальные, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Он сейчас так выглядит (опаснее штамма "дельта" - ред.), надо чуть-чуть подождать, потому что и "бета" вел себя так, имел такие, скажем, возможности", - сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, ВОЗ с начала пандемии с большой группой международных экспертов мониторит ситуацию из-за эволюционирования вируса."Ведётся очень сильный надзор над всеми изолятами вируса, усиливается генетическое секвенирование вируса... ВОЗ в течение 24 часов (после информации от ЮАР - ред.) собрала экспертную группу и тогда сделаны рекомендации, прежде всего, что надо исследовать (новый штамм), потому что мы ещё не знаем, есть предположения, что он может быть более инфективным", - отметила Вуйнович.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу оценила недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство. По данным швейцарских медицинских властей, существующие вакцины от COVID могут быть менее эффективны против нового варианта.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760966835.html

россия

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, россия, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, в мире, юар, здоровье - общество, мелита вуйнович