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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761085490.html
ВОЗ допустила, что омикрон-штамм заразнее других
ВОЗ допустила, что омикрон-штамм заразнее других - РИА Новости, 27.11.2021
ВОЗ допустила, что омикрон-штамм заразнее других
Всемирная организация здравоохранения предполагает, что новый штамм коронавируса "омикрон" может быть более заразным, чем остальные, заявила представитель ВОЗ в РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T22:17
2021-11-27T22:28
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предполагает, что новый штамм коронавируса "омикрон" может быть более заразным, чем остальные, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Он сейчас так выглядит (опаснее штамма "дельта" - ред.), надо чуть-чуть подождать, потому что и "бета" вел себя так, имел такие, скажем, возможности", - сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, ВОЗ с начала пандемии с большой группой международных экспертов мониторит ситуацию из-за эволюционирования вируса."Ведётся очень сильный надзор над всеми изолятами вируса, усиливается генетическое секвенирование вируса... ВОЗ в течение 24 часов (после информации от ЮАР - ред.) собрала экспертную группу и тогда сделаны рекомендации, прежде всего, что надо исследовать (новый штамм), потому что мы ещё не знаем, есть предположения, что он может быть более инфективным", - отметила Вуйнович.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу оценила недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство. По данным швейцарских медицинских властей, существующие вакцины от COVID могут быть менее эффективны против нового варианта.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760966835.html
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воз, россия, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, в мире, юар, здоровье - общество, мелита вуйнович
22:17 27.11.2021 (обновлено: 22:28 27.11.2021)
 
ВОЗ допустила, что омикрон-штамм заразнее других

ВОЗ предположила, что новый омикрон-штамм коронавируса может быть более заразным

© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / CDC
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения предполагает, что новый штамм коронавируса "омикрон" может быть более заразным, чем остальные, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Он сейчас так выглядит (опаснее штамма "дельта" - ред.), надо чуть-чуть подождать, потому что и "бета" вел себя так, имел такие, скажем, возможности", - сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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По ее словам, ВОЗ с начала пандемии с большой группой международных экспертов мониторит ситуацию из-за эволюционирования вируса.
"Ведётся очень сильный надзор над всеми изолятами вируса, усиливается генетическое секвенирование вируса... ВОЗ в течение 24 часов (после информации от ЮАР - ред.) собрала экспертную группу и тогда сделаны рекомендации, прежде всего, что надо исследовать (новый штамм), потому что мы ещё не знаем, есть предположения, что он может быть более инфективным", - отметила Вуйнович.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу оценила недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство. По данным швейцарских медицинских властей, существующие вакцины от COVID могут быть менее эффективны против нового варианта.
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Распространение коронавирусаВОЗРоссияКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВ миреЮАРЗдоровье - ОбществоМелита Вуйнович
 
 
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