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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761066400.html
Джонсон допустил распространение омикрон-штамма между вакцинированными
Джонсон допустил распространение омикрон-штамма между вакцинированными - РИА Новости, 28.11.2021
Джонсон допустил распространение омикрон-штамма между вакцинированными
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности распространения нового штамма коронавируса "омикрон" между вакцинированными людьми. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-27T20:26
2021-11-28T01:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
великобритания
борис джонсон
коронавирусы
ботсвана
лесото
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ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности распространения нового штамма коронавируса "омикрон" между вакцинированными людьми."Подчеркиваю, что, как это всегда бывает с новым штаммом, есть много вещей, которых мы не можем знать на столь ранней стадии, но наши ученые узнают все больше с каждым часом. И действительно, похоже, что "омикрон" распространяется очень быстро и может распространяться между людьми, которые дважды вакцинированы", - сказал Джонсон на пресс-конференции.Ранее в субботу британский минздрав сообщил о двух случаях заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".ВОЗ заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибии.Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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коронавирус covid-19, в мире, великобритания, борис джонсон, коронавирусы, ботсвана, лесото, эсватини (свазиленд), воз
20:26 27.11.2021 (обновлено: 01:25 28.11.2021)
 
Джонсон допустил распространение омикрон-штамма между вакцинированными

Премьер Британии Джонсон заявил о способности омикрон-штамма передаваться между привитыми

© AP Photo / Matt DunhamМедицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания
Медицинские работники транспортируют пациента на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности распространения нового штамма коронавируса "омикрон" между вакцинированными людьми.
"Подчеркиваю, что, как это всегда бывает с новым штаммом, есть много вещей, которых мы не можем знать на столь ранней стадии, но наши ученые узнают все больше с каждым часом. И действительно, похоже, что "омикрон" распространяется очень быстро и может распространяться между людьми, которые дважды вакцинированы", - сказал Джонсон на пресс-конференции.
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Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибии.
Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19В миреВеликобританияБорис ДжонсонКоронавирусыБотсванаЛесотоЭсватини (Свазиленд)ВОЗ
 
 
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