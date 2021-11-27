https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761066400.html
Джонсон допустил распространение омикрон-штамма между вакцинированными
Джонсон допустил распространение омикрон-штамма между вакцинированными - РИА Новости, 28.11.2021
Джонсон допустил распространение омикрон-штамма между вакцинированными
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности распространения нового штамма коронавируса "омикрон" между вакцинированными людьми. РИА Новости, 28.11.2021
2021-11-27T20:26
2021-11-27T20:26
2021-11-28T01:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о вероятности распространения нового штамма коронавируса "омикрон" между вакцинированными людьми."Подчеркиваю, что, как это всегда бывает с новым штаммом, есть много вещей, которых мы не можем знать на столь ранней стадии, но наши ученые узнают все больше с каждым часом. И действительно, похоже, что "омикрон" распространяется очень быстро и может распространяться между людьми, которые дважды вакцинированы", - сказал Джонсон на пресс-конференции.Ранее в субботу британский минздрав сообщил о двух случаях заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".ВОЗ заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибии.Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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коронавирус covid-19, в мире, великобритания, борис джонсон, коронавирусы, ботсвана, лесото, эсватини (свазиленд), воз
20:26 27.11.2021 (обновлено: 01:25 28.11.2021)
Джонсон допустил распространение омикрон-штамма между вакцинированными
Премьер Британии Джонсон заявил о способности омикрон-штамма передаваться между привитыми