https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761036000.html

Омикрон-штамм коронавируса не вызовет новую волну пандемии, заявил ученый

Омикрон-штамм коронавируса не вызовет новую волну пандемии, заявил ученый - РИА Новости, 27.11.2021

Омикрон-штамм коронавируса не вызовет новую волну пандемии, заявил ученый

Новый выявленный в Южной Африке штамм коронавируса B.1.1.529 "омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии среди вакцинированного населения, заявил главный... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T14:56

2021-11-27T14:56

2021-11-27T14:56

распространение коронавируса

в мире

ботсвана

лесото

эсватини (свазиленд)

оксфордский университет

воз

astrazeneca

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ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости. Новый выявленный в Южной Африке штамм коронавируса B.1.1.529 "омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии среди вакцинированного населения, заявил главный разработчик препарата AstraZeneca профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон"."Крайне маловероятно, что повторная вспышка пандемии среди вакцинированного населения, как мы видели в прошлом году, произойдет", - сказал Поллард в эфире радио ВВС 4.Профессор выразил "оптимизм" в отношении того, что нынешние вакцины будут продолжать предотвращать серьезные заболевания, и предположил, что "омикрон" не опередит доминирующий вариант штамма "дельта" в Европе.По словам ученого, большинство мутаций в штамме "омикрон" находятся в тех же частях спайкового белка, что и в других появившихся вариантах."По крайней мере, с умозрительной точки зрения у нас есть некоторый оптимизм в отношении того, что вакцина все еще должна работать против нового варианта серьезного заболевания, но на самом деле нам нужно подождать несколько недель, чтобы это подтвердилось", - отметил профессор.Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибии.Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом и пока в стране не было выявлено ни одного случая заболевания.

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761033781.html

https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761010690.html

ботсвана

лесото

эсватини (свазиленд)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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