Омикрон-штамм коронавируса не вызовет новую волну пандемии, заявил ученый
Ученый Эндрю Поллард заявил, что омикрон-штамм вряд ли вызовет новую волну пандемии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости. Новый выявленный в Южной Африке штамм коронавируса B.1.1.529 "омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии среди вакцинированного населения, заявил главный разработчик препарата AstraZeneca профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в Южной Африке, признан вариантом, вызывающим озабоченность. Он получил название греческой буквы "омикрон".
"Крайне маловероятно, что повторная вспышка пандемии среди вакцинированного населения, как мы видели в прошлом году, произойдет", - сказал Поллард в эфире радио ВВС 4.
Профессор выразил "оптимизм" в отношении того, что нынешние вакцины будут продолжать предотвращать серьезные заболевания, и предположил, что "омикрон" не опередит доминирующий вариант штамма "дельта" в Европе.
По словам ученого, большинство мутаций в штамме "омикрон" находятся в тех же частях спайкового белка, что и в других появившихся вариантах.
"Это говорит о том, что, несмотря на мутации, существующие в других вариантах, вакцины продолжали предотвращать серьезные заболевания, поскольку мы прошли через "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", - сказал он.
"По крайней мере, с умозрительной точки зрения у нас есть некоторый оптимизм в отношении того, что вакцина все еще должна работать против нового варианта серьезного заболевания, но на самом деле нам нужно подождать несколько недель, чтобы это подтвердилось", - отметил профессор.
Ранее Великобритания на период с 26 по 28 ноября добавила шесть африканских стран в "красный" список для путешествий и временно прекратила полеты туда на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529, выявленного в Южной Африке. Речь идет о ЮАР, Ботсване, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибии.
Агентство по здравоохранению Великобритании заявляло, что штамм B.1.1.529 объявлен расследуемым вариантом и пока в стране не было выявлено ни одного случая заболевания.