Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211127/kitay-1760957852.html
Женщина загрызла сумку: почему Китай заставил извиниться Christian Dior
Женщина загрызла сумку: почему Китай заставил извиниться Christian Dior - РИА Новости, 27.11.2021
Женщина загрызла сумку: почему Китай заставил извиниться Christian Dior
Итак, французский дом высокой моды Christian Dior не выдержал удара и извинился. За что? РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T08:00
2021-11-27T08:01
авторы
christian dior
шанхай
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760955305_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_5dda575fd498d3832cfc5264072225c1.jpg
Итак, французский дом высокой моды Christian Dior не выдержал удара и извинился. За что?Конечно, это надо видеть, если не боитесь. "Это" — рекламная фотография на диоровской выставке в Шанхае, которая облетела весь китайский интернет. Итак: китаянка в странном костюме времен примерно Цинской династии (то есть более чем столетней давности), с лицом, возможно, после приступа асфальтовой болезни, притом что синяки затем неудачно замазаны гримом. Вместо челки нечто вроде занавеса из пиявок. Грызет (или лижет) ручку дамской сумочки.Есть ли в Китае чувство юмора и какого — вопрос, возникающий постоянно. Но в этом случае юмора в наличии нет, мы читаем об "очернении облика китайской женщины" и о том, что мода и прочие искусства должны будить эстетические чувства, а плакат с сумкогрызом ничего подобного не делает. Соответственно, и ветеран французской высокой моды кается: "искренние намерения Dior в отношении китайского общества и потребителей непоколебимы".Года три назад похожий скандал был у Дольче с Габбаной, которые порадовали китайскую публику изображением девицы (опять же странного облика и неясного происхождения), пытающейся съесть увесистый клин пиццы с помощью палочек для еды. Тоже был скандал, извинения — и, как и сегодня, история эта вышла в центральные общенациональные издания. Которые на сто процентов за оскорбленных.Кто-то может подумать, что мы продолжаем разговор о том, как Запад фатально не понимает Восток: речь шла о принцессе Турандот и о том, что настоящая китайская принцесса головы женихам не рубит. Но там речь о мировой классике, которую жители древней империи готовы снисходительно простить. А дома моды — это совсем не та классика.Нет, в нашем сегодняшнем случае разговор не о том, как трудно жителю Запада понять восточного собрата, а о том, как китайская нация сегодня сама воспринимает себя: с нежным восхищением. А это важно. Потому что не так много в мире народов, чье самовосприятие имело бы такое значение и для окружающих. Достаточно вспомнить, как нынче выглядит в самих США мода на американскую женщину: что-то мускулистое, злобное, непонятного цвета кожи и страдающее от комплексов и прочих психических проблем. Совсем недавно американцы восхищались другими женщинами.Есть отличная книга одного из лучших мыслителей нашей эпохи — Умберто Эко, называется "История красоты". Там умный итальянец показывает, как каждая эпоха формировала — по каким-то очень серьезным и вполне материальным причинам — новое представление о том, что такое красивая женщина (или мужчина). Но то — в западной цивилизации. А в Китае своя история — вспомним о моде на толстых (рубенсовских?) женщин при династии Тан или на коротко стриженных активисток во френчах при Председателе Мао, не говоря о безобразном обычае бинтовать до уродства женские ноги при упомянутой династии Цин. И каждой волной этой моды люди восхищались. И каждый раз по этому восхищению можно было многое понять о том, как нация воспринимает саму себя.С мужчинами то же самое — вспомним несколько полных циклов бородатости в России и СССР и снова в России: портреты конца XIX века наводят на мысли о блохах и прочей живности в глубинах лицевой растительности, затем приходит время голого черепа заботящегося о гигиене военного человека, потом снова борода "под Хемингуэя" (эпоха походов в антисанитарную тайгу и песен под гитару), потом… и так без конца. Это, по сути, сигнал прежде всего самим себе: пришел новый век — и именно такими мы хотим сегодня видеть наших дорогих мужчин.И вот сейчас в Китае — посмотрите, эта юная леди работает охранником и может убить злодея шариковой ручкой. Но на вид — хрупкое, нежное, уязвимое создание, олицетворение красоты тонкой, ускользающей и деликатной. При этом в центре внимания — только лицо, переразвитые или недоразвитые прочие части тела не акцентируются. Такая сейчас в этой стране мода.Более того, китайская нация сегодня хочет, чтобы модой и самой нацией (и, в частности, ее хрупкими красавицами) восхищался весь мир. Это четко прослеживается в дискуссии по поводу страхолюдины с сумочкой: оказывается, нация устала от зарубежного "высокомерия и отсутствия понимания китайской красоты и иной эстетики китайской культуры".Но не только культуры. В решениях недавнего пленума ЦК Компартии Китая есть интересные пункты, уже замеченные и подвергнутые серьезному обсуждению наших китаеведов. А именно: речь о том, что "партия, ведя за собой народ, успешно сформировала китайскую модель модернизации, создала новую форму человеческой цивилизации". То есть создание этой самой новой цивилизации "КПК считает одной из своих основных заслуг, причем не только перед китайским народом, но и перед всем миром, в особенности перед развивающимися странами, которым была дана новая, более эффективная альтернатива ускоренной модернизации".И российский же вывод: "В практическом плане очевидно, что новая цивилизационная идеология означает рост гордости и самоуверенности китайского руководства на фоне грандиозных экономических успехов страны".Как видим, дело далеко не только в пекинском руководстве — гордость и самоуверенность свойственны сейчас в Китае многим, если не всем. Здесь можно вспомнить, как в середине прошлого столетия американцы, вдруг осознав, что живут лучше предыдущих хозяев мира — британцев, тоже ходили и ездили по всему миру, гордясь собой. Правда, там были разные стадии: гордость спокойная и снисходительная или нетерпеливо-раздраженная.Для китайской нации жажда любви и всемирного признания ее заслуг (а особенно признания неземной красоты ее женщин) — феномен относительно новый и свежий, не без нервного элемента. И понятно, что сизолицая чучундра с сумкой в зубах при таком эмоциональном фоне сильно раздражает.
https://ria.ru/20211124/dior-1760475369.html
https://ria.ru/20191017/1559890609.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/boroda-1576794612.html
https://ria.ru/20211118/kitay-1759622587.html
шанхай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760955305_0:322:2149:1934_1920x0_80_0_0_50e5d219f7a68dfba6b8bb8399a40a9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, christian dior, шанхай, сша, россия
08:00 27.11.2021 (обновлено: 08:01 27.11.2021)
 

Женщина загрызла сумку: почему Китай заставил извиниться Christian Dior

© AFP 2021 / Eduardo LealЖенщина проходит мимо магазина Dior в Макао, Китай
Женщина проходит мимо магазина Dior в Макао, Китай - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / Eduardo Leal
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Итак, французский дом высокой моды Christian Dior не выдержал удара и извинился. За что?
Конечно, это надо видеть, если не боитесь. "Это" — рекламная фотография на диоровской выставке в Шанхае, которая облетела весь китайский интернет. Итак: китаянка в странном костюме времен примерно Цинской династии (то есть более чем столетней давности), с лицом, возможно, после приступа асфальтовой болезни, притом что синяки затем неудачно замазаны гримом. Вместо челки нечто вроде занавеса из пиявок. Грызет (или лижет) ручку дамской сумочки.
Скриншот страницы Dior на платформе Xiaohongshu - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 11:15Культура
Дом моды Dior извинился перед Китаем за скандальное фото на выставке
Есть ли в Китае чувство юмора и какого — вопрос, возникающий постоянно. Но в этом случае юмора в наличии нет, мы читаем об "очернении облика китайской женщины" и о том, что мода и прочие искусства должны будить эстетические чувства, а плакат с сумкогрызом ничего подобного не делает. Соответственно, и ветеран французской высокой моды кается: "искренние намерения Dior в отношении китайского общества и потребителей непоколебимы".
Года три назад похожий скандал был у Дольче с Габбаной, которые порадовали китайскую публику изображением девицы (опять же странного облика и неясного происхождения), пытающейся съесть увесистый клин пиццы с помощью палочек для еды. Тоже был скандал, извинения — и, как и сегодня, история эта вышла в центральные общенациональные издания. Которые на сто процентов за оскорбленных.
Кто-то может подумать, что мы продолжаем разговор о том, как Запад фатально не понимает Восток: речь шла о принцессе Турандот и о том, что настоящая китайская принцесса головы женихам не рубит. Но там речь о мировой классике, которую жители древней империи готовы снисходительно простить. А дома моды — это совсем не та классика.
Магазин Dior в Токио
17 октября 2019, 12:56
Christian Dior извинился перед Пекином за карту Китая без Тайваня
Нет, в нашем сегодняшнем случае разговор не о том, как трудно жителю Запада понять восточного собрата, а о том, как китайская нация сегодня сама воспринимает себя: с нежным восхищением. А это важно. Потому что не так много в мире народов, чье самовосприятие имело бы такое значение и для окружающих. Достаточно вспомнить, как нынче выглядит в самих США мода на американскую женщину: что-то мускулистое, злобное, непонятного цвета кожи и страдающее от комплексов и прочих психических проблем. Совсем недавно американцы восхищались другими женщинами.
Есть отличная книга одного из лучших мыслителей нашей эпохи — Умберто Эко, называется "История красоты". Там умный итальянец показывает, как каждая эпоха формировала — по каким-то очень серьезным и вполне материальным причинам — новое представление о том, что такое красивая женщина (или мужчина). Но то — в западной цивилизации. А в Китае своя история — вспомним о моде на толстых (рубенсовских?) женщин при династии Тан или на коротко стриженных активисток во френчах при Председателе Мао, не говоря о безобразном обычае бинтовать до уродства женские ноги при упомянутой династии Цин. И каждой волной этой моды люди восхищались. И каждый раз по этому восхищению можно было многое понять о том, как нация воспринимает саму себя.
С мужчинами то же самое — вспомним несколько полных циклов бородатости в России и СССР и снова в России: портреты конца XIX века наводят на мысли о блохах и прочей живности в глубинах лицевой растительности, затем приходит время голого черепа заботящегося о гигиене военного человека, потом снова борода "под Хемингуэя" (эпоха походов в антисанитарную тайгу и песен под гитару), потом… и так без конца. Это, по сути, сигнал прежде всего самим себе: пришел новый век — и именно такими мы хотим сегодня видеть наших дорогих мужчин.
Борода - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября 2020, 07:00Авторы
То, что согревает в холода, может и казну погретьБорода, которая когда-то считалась крепким символом Руси, три века назад канула в прошлое. Не без государственной заботы. В позапрошлом – снова вошла в моду как символ мужественности. В XX веке особо не прижилась. Ныне борода – дело модное, хоть и оскоминное. Может, снова налог?
И вот сейчас в Китае — посмотрите, эта юная леди работает охранником и может убить злодея шариковой ручкой. Но на вид — хрупкое, нежное, уязвимое создание, олицетворение красоты тонкой, ускользающей и деликатной. При этом в центре внимания — только лицо, переразвитые или недоразвитые прочие части тела не акцентируются. Такая сейчас в этой стране мода.
Более того, китайская нация сегодня хочет, чтобы модой и самой нацией (и, в частности, ее хрупкими красавицами) восхищался весь мир. Это четко прослеживается в дискуссии по поводу страхолюдины с сумочкой: оказывается, нация устала от зарубежного "высокомерия и отсутствия понимания китайской красоты и иной эстетики китайской культуры".
Но не только культуры. В решениях недавнего пленума ЦК Компартии Китая есть интересные пункты, уже замеченные и подвергнутые серьезному обсуждению наших китаеведов. А именно: речь о том, что "партия, ведя за собой народ, успешно сформировала китайскую модель модернизации, создала новую форму человеческой цивилизации". То есть создание этой самой новой цивилизации "КПК считает одной из своих основных заслуг, причем не только перед китайским народом, но и перед всем миром, в особенности перед развивающимися странами, которым была дана новая, более эффективная альтернатива ускоренной модернизации".
Китай через год после объявления о начале пандемии - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
18 ноября, 13:23Культура
Портрет азиатской девушки на фотовыставке Dior возмутил китайцев
И российский же вывод: "В практическом плане очевидно, что новая цивилизационная идеология означает рост гордости и самоуверенности китайского руководства на фоне грандиозных экономических успехов страны".
Как видим, дело далеко не только в пекинском руководстве — гордость и самоуверенность свойственны сейчас в Китае многим, если не всем. Здесь можно вспомнить, как в середине прошлого столетия американцы, вдруг осознав, что живут лучше предыдущих хозяев мира — британцев, тоже ходили и ездили по всему миру, гордясь собой. Правда, там были разные стадии: гордость спокойная и снисходительная или нетерпеливо-раздраженная.
Для китайской нации жажда любви и всемирного признания ее заслуг (а особенно признания неземной красоты ее женщин) — феномен относительно новый и свежий, не без нервного элемента. И понятно, что сизолицая чучундра с сумкой в зубах при таком эмоциональном фоне сильно раздражает.
 
АвторыChristian DiorШанхайСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:49Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
23:41В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:20В Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЭксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штаммаВ Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития