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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211124/dior-1760475369.html
Дом моды Dior извинился перед Китаем за скандальное фото на выставке
Дом моды Dior извинился перед Китаем за скандальное фото на выставке - РИА Новости, 24.11.2021
Дом моды Dior извинился перед Китаем за скандальное фото на выставке
Французский дом высокой моды Christian Dior заявил, что "с уважением относится к чувствам китайского народа", после того, как одна из фотографий, показанная в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:15
2021-11-24T11:23
в мире
технологии
christian dior
шанхай
китай
доменико дольче
стефано габбана
versace
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ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Французский дом высокой моды Christian Dior заявил, что "с уважением относится к чувствам китайского народа", после того, как одна из фотографий, показанная в рамках выставки Dior в Шанхае, вызвала возмущение среди жителей Китая.Ранее в Шанхае открылась выставка Christian Dior под названием Lady Dior, в рамках которой была организована фотоэкспозиция. Одна из фотографий – портрет азиатской девушки, держащей сумку, который и послужил причиной возмущения жителей Китая. По мнению жителей Китая, фотография выставляла китайских женщин "в плохом свете".Как отмечается в сообщении дома моды, опубликованном во вторник в официальном аккаунте в социальной сети Weibo, когда в отношении фотографии в сети появилась критика со стороны общественности, Dior "сразу же придал этому большое значение и сразу же удалил соответствующую фотографию на официальном сайте Dior, также работа была снята с выставки"."Dior, как и всегда, с уважением относится к чувствам китайского народа, строго соблюдает китайское законодательство и сотрудничает с соответствующими департаментами в целях проверки и одобрения всех публично выставляемых работ. Если был допущен какой-либо промах, мы всегда готовы выслушать замечания, а затем своевременно исправить ошибку. Искренние намерения Dior в отношении китайского общества и потребителей непоколебимы", - говорится в сообщении.На прошлой неделе китайское издание Beijing Daily выпустило статью с заголовком "Так выглядят китайские женщины? Западные люксовые бренды снова взялись за старое…". "На фотографии изображена модель с маленькими прищуренными глазами, иссиня-черными тенями, мрачным веснушчатым лицом, жирными волосами и при этом еще в одеяниях времен династии Цин", - пишет издание.Газета China Women's News в своей статье, посвященной упомянутой фотографии, написала, что выставка в очередной раз продемонстрировала "эстетическое и культурное высокомерие и предубеждение со стороны некоторых западных брендов", а также намерение "исказить китайскую культуру".После того, как СМИ написали о фотографии, в китайском интернет-пространстве тоже возник резонанс: "это зомби из времен династии Цин?", "неужели китаянки выглядят так в глазах люксовых брендов?", "в этом нет никакой красоты", "искусство может быть непопулярным, но не злым", "стандартное изображение китайцев через "западный" объектив".Китай известен своей болезненной реакцией на любую критику в адрес страны, а также на "неподобающее изображение" Китая и его жителей со стороны западных брендов.В ноябре 2018 года разгорелся крупный скандал с Dolce&amp;Gabbana, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда - пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей. Модный дом оказался под шквалом критики китайской общественности. Знаменитый бред обвинили в сексизме и расизме, готовящееся большое шоу в Шанхае пришлось отменить, так как многие модели и знаменитости отказались от участия.Китайская модель из скандальной рекламы спустя два месяца после публикации ролика принесла свои извинения, завив, что не собиралась проявлять неуважение к соотечественникам. После разразившегося скандала сами итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана также принесли извинения, в том числе на китайском языке. На фоне скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда.В 2019 году французский модный дом Givenchy и американский модный дом Coach вслед за Versace принесли извинения за выпуск в продажу одежды, на которой была изображена неправильная карта Китая. Тогда бренды выпустили в продажу футболки, на которых Гонконг и Тайвань значатся отдельными странами.Весной этого года ряд иностранных брендов, в том числе H&amp;M, Adidas, Nike, Puma, Lacoste, Burberry, оказались под шквалом критики в Китае в связи с отказом от синьцзянского хлопка после сообщений об использовании принудительного труда уйгуров при его производстве. Китайские интернет-пользователи призвали бойкотировать товары этих компаний, а онлайн-магазины сняли их с продаж. Около 40 китайских знаменитостей объявили об отказе от сотрудничества с этими брендами.
https://ria.ru/20191017/1559890609.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/uygury-1592746293.html
https://ria.ru/20210525/propaganda-1733798236.html
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в мире, технологии, christian dior, шанхай, китай, доменико дольче, стефано габбана, versace, weibo
11:15 24.11.2021 (обновлено: 11:23 24.11.2021)
 
Дом моды Dior извинился перед Китаем за скандальное фото на выставке

Дом моды Dior заявил об уважении к Китаю после размещения в Шанхае скандального фото

© Фото : @dior/XiaohongshuСкриншот страницы Dior на платформе Xiaohongshu
Скриншот страницы Dior на платформе Xiaohongshu - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : @dior/Xiaohongshu
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ПЕКИН, 24 ноя - РИА Новости. Французский дом высокой моды Christian Dior заявил, что "с уважением относится к чувствам китайского народа", после того, как одна из фотографий, показанная в рамках выставки Dior в Шанхае, вызвала возмущение среди жителей Китая.
Ранее в Шанхае открылась выставка Christian Dior под названием Lady Dior, в рамках которой была организована фотоэкспозиция. Одна из фотографий – портрет азиатской девушки, держащей сумку, который и послужил причиной возмущения жителей Китая. По мнению жителей Китая, фотография выставляла китайских женщин "в плохом свете".
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Как отмечается в сообщении дома моды, опубликованном во вторник в официальном аккаунте в социальной сети Weibo, когда в отношении фотографии в сети появилась критика со стороны общественности, Dior "сразу же придал этому большое значение и сразу же удалил соответствующую фотографию на официальном сайте Dior, также работа была снята с выставки".
"Dior, как и всегда, с уважением относится к чувствам китайского народа, строго соблюдает китайское законодательство и сотрудничает с соответствующими департаментами в целях проверки и одобрения всех публично выставляемых работ. Если был допущен какой-либо промах, мы всегда готовы выслушать замечания, а затем своевременно исправить ошибку. Искренние намерения Dior в отношении китайского общества и потребителей непоколебимы", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе китайское издание Beijing Daily выпустило статью с заголовком "Так выглядят китайские женщины? Западные люксовые бренды снова взялись за старое…". "На фотографии изображена модель с маленькими прищуренными глазами, иссиня-черными тенями, мрачным веснушчатым лицом, жирными волосами и при этом еще в одеяниях времен династии Цин", - пишет издание.
Газета China Women's News в своей статье, посвященной упомянутой фотографии, написала, что выставка в очередной раз продемонстрировала "эстетическое и культурное высокомерие и предубеждение со стороны некоторых западных брендов", а также намерение "исказить китайскую культуру".
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После того, как СМИ написали о фотографии, в китайском интернет-пространстве тоже возник резонанс: "это зомби из времен династии Цин?", "неужели китаянки выглядят так в глазах люксовых брендов?", "в этом нет никакой красоты", "искусство может быть непопулярным, но не злым", "стандартное изображение китайцев через "западный" объектив".
Китай известен своей болезненной реакцией на любую критику в адрес страны, а также на "неподобающее изображение" Китая и его жителей со стороны западных брендов.
В ноябре 2018 года разгорелся крупный скандал с Dolce&Gabbana, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда - пиццу, спагетти и канноли, а за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справиться с непростой задачей. Модный дом оказался под шквалом критики китайской общественности. Знаменитый бред обвинили в сексизме и расизме, готовящееся большое шоу в Шанхае пришлось отменить, так как многие модели и знаменитости отказались от участия.
Китайская модель из скандальной рекламы спустя два месяца после публикации ролика принесла свои извинения, завив, что не собиралась проявлять неуважение к соотечественникам. После разразившегося скандала сами итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана также принесли извинения, в том числе на китайском языке. На фоне скандала крупнейшие китайские торговые интернет-платформы сняли с продажи товары бренда.
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В 2019 году французский модный дом Givenchy и американский модный дом Coach вслед за Versace принесли извинения за выпуск в продажу одежды, на которой была изображена неправильная карта Китая. Тогда бренды выпустили в продажу футболки, на которых Гонконг и Тайвань значатся отдельными странами.
Весной этого года ряд иностранных брендов, в том числе H&M, Adidas, Nike, Puma, Lacoste, Burberry, оказались под шквалом критики в Китае в связи с отказом от синьцзянского хлопка после сообщений об использовании принудительного труда уйгуров при его производстве. Китайские интернет-пользователи призвали бойкотировать товары этих компаний, а онлайн-магазины сняли их с продаж. Около 40 китайских знаменитостей объявили об отказе от сотрудничества с этими брендами.
 
КультураВ миреТехнологииChristian DiorШанхайКитайДоменико ДольчеСтефано ГаббанаVersaceWeibo
 
 
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