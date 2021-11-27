https://ria.ru/20211127/geologi-1761031322.html
На западе Казахстана ищут группу геологов
На западе Казахстана ищут группу геологов - РИА Новости, 27.11.2021
На западе Казахстана ищут группу геологов
Группу геологов в составе четырех человек более суток ищут спасатели в Актюбинской области (на западе) Казахстана, сообщила пресс-служба департамента по... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T14:08
2021-11-27T14:08
2021-11-27T14:08
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актюбинская область
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НУР-СУЛТАН, 27 ноя – РИА Новости. Группу геологов в составе четырех человек более суток ищут спасатели в Актюбинской области (на западе) Казахстана, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона."С 26 ноября с 15.00 часов (12.00 мск) в Айтекебийском районе… проводятся поиски четырех геологов, которые 25 ноября приблизительно в 10.30 (7.30 мск) выехали на автомобиле марки "УАЗ"… и не вышли на связь", - говорится в сообщенииВедомство поясняет, что в последний раз геологи выходили на связь в четверг, 25 ноября, в 18.00 (15.00 мск).В поисковых работах задействованы пять групп из 33 человек и восемь единиц техники. С утра субботы к поискам пропавших подключен вертолет службы "Казавиаспас".
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в мире, казахстан, актюбинская область
На западе Казахстана ищут группу геологов
В Актюбинской области Казахстана ищут четырех геологов