"Это смешно": Азиза прокомментировала слухи о меркантильности своего мужа
Азиза отвергла слухи о меркантильности и плохой наследственности своего мужа
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Азиза прокомментировала слухи о меркантильности и плохой наследственности своего мужа Александро Лортэ.
Сразу после свадьбы пользователи социальных сетей выразили мнение, что молодой супруг артистки мог заинтересоваться ее деньгами. Вдобавок на днях в студию программы "Пусть говорят" пришел биологический отец Александро, с которым они не виделись около 30-ти лет. Лортэ признался, что не считает его своим отцом, поскольку он не участвовал в его воспитании. Более того, однажды мужчина напал с ножом на мать Александро.
Гости студии выразили беспокойство за состояние Азизы после открывшейся семейной истории, однако артистка отвергла все негативные мысли.
"Я прекрасно знаю человека, за которого вышла замуж. Я прекрасно знаю, чем он занимается, кем он работает. У меня нет никаких миллионов, у меня одни долги. И, если копнуть хорошо, то кроме долгов ничего нет. Зато у меня богатое сердце и богатая душа", – отметила Азиза.
Певица добавила, что этими же положительными чертами обладает Александро.
"Это нас объединяет – золотые сердца и богатые души, поэтому мы очень счастливы. А странные женщины-курицы, которые из Интернета берут информацию – это смешно!" – заключила Азиза.
Артистка вышла замуж за Александро летом этого года. Ранее пара признавалась, что подыскивает суррогатную мать и думает о пополнении в семье.
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