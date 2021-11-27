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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211127/aziza-1760950810.html
"Это смешно": Азиза прокомментировала слухи о меркантильности своего мужа
"Это смешно": Азиза прокомментировала слухи о меркантильности своего мужа - РИА Новости, 27.11.2021
"Это смешно": Азиза прокомментировала слухи о меркантильности своего мужа
Азиза прокомментировала слухи о меркантильности и плохой наследственности своего мужа Александро Лортэ. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T01:12
2021-11-27T01:12
шоубиз
знаменитости
пусть говорят
шоу-бизнес
азиза (певица)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Азиза прокомментировала слухи о меркантильности и плохой наследственности своего мужа Александро Лортэ.Сразу после свадьбы пользователи социальных сетей выразили мнение, что молодой супруг артистки мог заинтересоваться ее деньгами. Вдобавок на днях в студию программы "Пусть говорят" пришел биологический отец Александро, с которым они не виделись около 30-ти лет. Лортэ признался, что не считает его своим отцом, поскольку он не участвовал в его воспитании. Более того, однажды мужчина напал с ножом на мать Александро.Гости студии выразили беспокойство за состояние Азизы после открывшейся семейной истории, однако артистка отвергла все негативные мысли.Певица добавила, что этими же положительными чертами обладает Александро.Артистка вышла замуж за Александро летом этого года. Ранее пара признавалась, что подыскивает суррогатную мать и думает о пополнении в семье.
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знаменитости, пусть говорят, шоу-бизнес, азиза (певица)
01:12 27.11.2021
 
"Это смешно": Азиза прокомментировала слухи о меркантильности своего мужа

Азиза отвергла слухи о меркантильности и плохой наследственности своего мужа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия 42-го ММКФ
Церемония закрытия 42-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Азиза прокомментировала слухи о меркантильности и плохой наследственности своего мужа Александро Лортэ.
Сразу после свадьбы пользователи социальных сетей выразили мнение, что молодой супруг артистки мог заинтересоваться ее деньгами. Вдобавок на днях в студию программы "Пусть говорят" пришел биологический отец Александро, с которым они не виделись около 30-ти лет. Лортэ признался, что не считает его своим отцом, поскольку он не участвовал в его воспитании. Более того, однажды мужчина напал с ножом на мать Александро.
Гости студии выразили беспокойство за состояние Азизы после открывшейся семейной истории, однако артистка отвергла все негативные мысли.

"Я прекрасно знаю человека, за которого вышла замуж. Я прекрасно знаю, чем он занимается, кем он работает. У меня нет никаких миллионов, у меня одни долги. И, если копнуть хорошо, то кроме долгов ничего нет. Зато у меня богатое сердце и богатая душа", – отметила Азиза.

Певица добавила, что этими же положительными чертами обладает Александро.

"Это нас объединяет – золотые сердца и богатые души, поэтому мы очень счастливы. А странные женщины-курицы, которые из Интернета берут информацию – это смешно!" – заключила Азиза.

Артистка вышла замуж за Александро летом этого года. Ранее пара признавалась, что подыскивает суррогатную мать и думает о пополнении в семье.
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