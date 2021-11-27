https://ria.ru/20211127/aziza-1760950810.html

"Это смешно": Азиза прокомментировала слухи о меркантильности своего мужа

"Это смешно": Азиза прокомментировала слухи о меркантильности своего мужа - РИА Новости, 27.11.2021

"Это смешно": Азиза прокомментировала слухи о меркантильности своего мужа

Азиза прокомментировала слухи о меркантильности и плохой наследственности своего мужа Александро Лортэ. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T01:12

2021-11-27T01:12

2021-11-27T01:12

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азиза (певица)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Азиза прокомментировала слухи о меркантильности и плохой наследственности своего мужа Александро Лортэ.Сразу после свадьбы пользователи социальных сетей выразили мнение, что молодой супруг артистки мог заинтересоваться ее деньгами. Вдобавок на днях в студию программы "Пусть говорят" пришел биологический отец Александро, с которым они не виделись около 30-ти лет. Лортэ признался, что не считает его своим отцом, поскольку он не участвовал в его воспитании. Более того, однажды мужчина напал с ножом на мать Александро.Гости студии выразили беспокойство за состояние Азизы после открывшейся семейной истории, однако артистка отвергла все негативные мысли.Певица добавила, что этими же положительными чертами обладает Александро.Артистка вышла замуж за Александро летом этого года. Ранее пара признавалась, что подыскивает суррогатную мать и думает о пополнении в семье.

https://ria.ru/20211015/shoubiz-1753967678.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, пусть говорят, шоу-бизнес, азиза (певица)