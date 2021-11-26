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https://ria.ru/20211126/zhurnalist-1760952353.html
Журналист чуть не избил Зеленского: как президента спасли от позора
Журналист признался, что собирался "дать Зеленскому по морде" - РИА Новости, 26.11.2021
Журналист чуть не избил Зеленского: как президента спасли от позора
Журналист Юрий Бутусов, который вступил в перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским во время пресс-марафона, заявил о желании ударить президента. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:35
2021-11-26T18:35
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
ситуация на украине
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Журналист Юрий Бутусов, который вступил в перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским во время пресс-марафона, заявил о желании ударить президента."Нужно было встать и дать ему по морде. Он себя вел в этом марафоне как человек без морали и совести, который бросается словами", — приводит его слова "Страна".По словам Бутусова, его остановило уважение к государству и статусу президента Украины.Поводом для резкого высказывания, вероятнее всего, стал конфликт, который произошел во время пресс-марафона. На мероприятии журналист обвинял Зеленского во лжи и призывал главу государства устыдиться своих действий. Президент, в свою очередь, напомнил, что раньше между ним и Бутусовым велся "нормальный диалог". Также Зеленский заявил, что журналист пытается выместить на нем обиду на то, что ему "не дали должности". После этого украинский лидер обвинил Бутусова в гибели людей в Донбассе.
https://ria.ru/20211126/perevorot-1760935891.html
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс, ситуация на украине
18:35 26.11.2021
 
Журналист признался, что собирался "дать Зеленскому по морде"

Украинский журналист Бутусов: нужно было дать Зеленскому "по морде"

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Журналист Юрий Бутусов, который вступил в перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским во время пресс-марафона, заявил о желании ударить президента.
"Нужно было встать и дать ему по морде. Он себя вел в этом марафоне как человек без морали и совести, который бросается словами", — приводит его слова "Страна".
Пресс-марафон с участием Президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
18:28
"Всюду их щупальца": что надо знать о "русском перевороте в Киеве"
По словам Бутусова, его остановило уважение к государству и статусу президента Украины.
Поводом для резкого высказывания, вероятнее всего, стал конфликт, который произошел во время пресс-марафона. На мероприятии журналист обвинял Зеленского во лжи и призывал главу государства устыдиться своих действий. Президент, в свою очередь, напомнил, что раньше между ним и Бутусовым велся "нормальный диалог". Также Зеленский заявил, что журналист пытается выместить на нем обиду на то, что ему "не дали должности". После этого украинский лидер обвинил Бутусова в гибели людей в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
14:09
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