https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760918508.html

Журналист обвинил Зеленского во лжи на пресс-конференции

Журналист обвинил Зеленского во лжи на пресс-конференции - РИА Новости, 26.11.2021

Журналист обвинил Зеленского во лжи на пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский повздорил с журналистом Юрием Бутусовым в ходе пресс-марафона в пятницу. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T16:36

2021-11-26T16:36

2021-11-26T16:36

в мире

украина

владимир зеленский

игорь коломойский

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КИЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский повздорил с журналистом Юрием Бутусовым в ходе пресс-марафона в пятницу.Зеленский заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в минобороны. "Господин Бутусов, вы мне говорите об ответственности за жизнь и смерти людей. За последнюю неделю ежедневно 2-3 международных разговора, включая руководство ЕС, США, Британии, я провожу через вас. Вы первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона по незаконному формированию оккупированного Донбасса", - сказал президент в ходе пресс-марафона.Он также напомнил, что был с журналистом в нормальных отношениях, когда стал президентом. "Когда я стал президентом, мы с вами встречались в студии "Квартала 95" и вас ко мне привел товарищ (бывший глава офиса президента Андрей) Богдан. Он сказал: "Вот человек, работавший на Игоря Валерьевича Коломойского и (Геннадия) Корбана, когда те защищали Днепропетровскую область". Тогда мы были с вами в нормальном диалоге, как строить страну, какие есть вопросы у минобороны, но вам не дали никакой должности господин Бутусов. На это вы и разозлились", - сказал Зеленский.Кроме того, главнокомандующий обвинил Бутусова в гибели людей в Донбассе. "По поводу дронов вам сказать правду, так я вам скажу правду - на вашей совести гибели людей, после этого (обнародование информации об использовании беспилотника Bayraktar - ред.) сколько на нас было атак и бомб сброшенных дронами", - заявил Зеленский.Кроме того, Зеленский заявил, что совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против контрабандистов, среди которых есть спонсор Бутусова, а затем обвинил журналиста в том, что именно он опубликовал информацию о задержанных в Минске россиянах, которую получил от бывшего главы разведки Василия Бурбы.В ответ Бутусов обвинил Зеленкого во лжи. "Вы ничего не знаете и очень много лжи о срыве спецоперации распространяете. Все, что вы здесь рассказали, ложь. Вы это говорите, чтобы не отвечать за себя, за (главу офиса президента Андрея - ред.) Ермака, за (советника президента Украины и первого замсекретаря СНБО Руслана - ред.) Демченко. Ваша тактика такова – оболгать людей, которые о чем-то пишут и просто себе весело уйти. В отличие от вас, Демченко, Ермака, которые должны отвечать за срыв спецоперации, я сразу дал показания в сентябре 2020 года в Госбюро расследований. Я очень прошу, чтобы все ваши фантазии, которые вы распространяете на всю страну, вы хоть раз рассказали на допросе следователя, потому что руководство государством во время войны это не "Квартал" и вам нужно это изучить. Очень досадно и стыдно, господин президент", - сказал журналист.

https://ria.ru/20211126/zelenskiy-1760912325.html

https://ria.ru/20211126/operatsiya-1760892996.html

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в мире, украина, владимир зеленский, игорь коломойский