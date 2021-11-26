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В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей - РИА Новости, 26.11.2021
В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей
Перезахоронение останков еще 109 мирных жителей, в том числе 61 ребенка, уничтоженных гитлеровскими карателями в годы Великой Отечественной войны, и... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T00:45
2021-11-26T00:45
общество
ростовская область
сальск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
русская православная церковь
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Перезахоронение останков еще 109 мирных жителей, в том числе 61 ребенка, уничтоженных гитлеровскими карателями в годы Великой Отечественной войны, и обнаруженных в ходе поисковых работ в нынешнем году, пройдет в городе Сальске Ростовской области в пятницу.Жертвы нацистов были найдены в ходе поисковой экспедиции "Без срока давности". Останки первых 60 человек, обнаруженных в Сальске ранее в нынешнем году, захоронили в городе в августе."Поиски продолжаются. Потому что только по архивным документам в Сальске нацистами было убито более 3,5 тысяч человек, но в реальности наверняка больше", - сказал агентству руководитель поисковой экспедиции Андрей Кудряков.Среди найденных сейчас останков – 61 ребенок в возрасте от нескольких месяцев до 7 лет. Такая высокая доля детей среди жертв оккупантов неслучайна, отметил Кудряков."Традиция казачьих областей Юга России подразумевала, и нацисты это хорошо знали, что дети, когда подрастут, будут обязательно мстить за своих убитых родителей. И потому оккупанты тотально зачищали жизненное пространство на этих плодороднейших землях", - пояснил собеседник агентства.Сейчас среди останков было обнаружено огромное количество детских нательных православных крестиков, рассказал Кудряков. "Их бережно собрали, чтобы передать Русской православной церкви. Из крестиков оформят икону, которая будет храниться в Сальском соборе как особо почитаемая реликвия", - добавил он.Останки свыше сотни безвинных жертв нацистов упокоятся рядом с теми, кого перезахоронили в августе, сообщил агентству руководитель Сальской городской и районной организации ветеранов войны и труда Александр Борщевский."Это будет продолжение траурного ряда, который, как планируется, станет основой мемориала", - добавил он.В начале июля нынешнего года ФСБ России рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска, оккупированного с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Согласно документам, оккупанты устроили в Сальске "конвейер смерти" - ежедневно привозили на территорию кирпичного завода №1 группы ни в чем не повинных мирных граждан, в том числе стариков, женщин и детей, где их расстреливали и сбрасывали в котлованы и силосные ямы. На самом заводе они устроили концентрационный лагерь, где держали советских военнопленных. Всего, по данным ФСБ, гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД расстреляла в Сальске свыше 3 тысяч человек.
https://ria.ru/20211104/rassledovanie-1757679222.html
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общество, ростовская область, сальск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), русская православная церковь, великая отечественная война (1941-1945), россия
00:45 26.11.2021
 
В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей

В Сальске Ростовской области перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей

© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в фотобанкОставшиеся без крова жители города у входа в землянку, приспособленную под жилье в Сталинграде
Оставшиеся без крова жители города у входа в землянку, приспособленную под жилье в Сталинграде - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Яков Рюмкин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Перезахоронение останков еще 109 мирных жителей, в том числе 61 ребенка, уничтоженных гитлеровскими карателями в годы Великой Отечественной войны, и обнаруженных в ходе поисковых работ в нынешнем году, пройдет в городе Сальске Ростовской области в пятницу.
"Мероприятие откроет казачий крестный ход, который пройдет от проходной бывшего кирпичного завода - места, где были расстреляны мирные жители, через территорию действовавшего при гитлеровцах концлагеря к месту захоронения", - сообщили РИА Новости организаторы церемонии. При этом будут приняты необходимые противоэпидемиологические меры, отметили они.
Жертвы нацистов были найдены в ходе поисковой экспедиции "Без срока давности". Останки первых 60 человек, обнаруженных в Сальске ранее в нынешнем году, захоронили в городе в августе.
"Поиски продолжаются. Потому что только по архивным документам в Сальске нацистами было убито более 3,5 тысяч человек, но в реальности наверняка больше", - сказал агентству руководитель поисковой экспедиции Андрей Кудряков.
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Среди найденных сейчас останков – 61 ребенок в возрасте от нескольких месяцев до 7 лет. Такая высокая доля детей среди жертв оккупантов неслучайна, отметил Кудряков.
"Традиция казачьих областей Юга России подразумевала, и нацисты это хорошо знали, что дети, когда подрастут, будут обязательно мстить за своих убитых родителей. И потому оккупанты тотально зачищали жизненное пространство на этих плодороднейших землях", - пояснил собеседник агентства.
Сейчас среди останков было обнаружено огромное количество детских нательных православных крестиков, рассказал Кудряков. "Их бережно собрали, чтобы передать Русской православной церкви. Из крестиков оформят икону, которая будет храниться в Сальском соборе как особо почитаемая реликвия", - добавил он.
Останки свыше сотни безвинных жертв нацистов упокоятся рядом с теми, кого перезахоронили в августе, сообщил агентству руководитель Сальской городской и районной организации ветеранов войны и труда Александр Борщевский.
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"Это будет продолжение траурного ряда, который, как планируется, станет основой мемориала", - добавил он.
В начале июля нынешнего года ФСБ России рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска, оккупированного с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Согласно документам, оккупанты устроили в Сальске "конвейер смерти" - ежедневно привозили на территорию кирпичного завода №1 группы ни в чем не повинных мирных граждан, в том числе стариков, женщин и детей, где их расстреливали и сбрасывали в котлованы и силосные ямы. На самом заводе они устроили концентрационный лагерь, где держали советских военнопленных. Всего, по данным ФСБ, гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД расстреляла в Сальске свыше 3 тысяч человек.
© Фото : УФСБ по Ростовской областиФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
1 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
© Фото : УФСБ по Ростовской областиФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
2 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
© Фото : УФСБ по Ростовской областиФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
3 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
© Фото : УФСБ по Ростовской областиФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
4 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
1 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
2 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
3 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
4 из 4
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве жителей Сальска нацистами
© Фото : УФСБ по Ростовской области
 
ОбществоРостовская областьСальскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Русская православная церковьВеликая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
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