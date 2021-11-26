https://ria.ru/20211126/zhertvy-1760809507.html

В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей

В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей - РИА Новости, 26.11.2021

В Сальске перезахоронят останки жертв нацистов, среди которых 60 детей

Перезахоронение останков еще 109 мирных жителей, в том числе 61 ребенка, уничтоженных гитлеровскими карателями в годы Великой Отечественной войны, и... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T00:45

2021-11-26T00:45

2021-11-26T00:45

общество

ростовская область

сальск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

русская православная церковь

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Перезахоронение останков еще 109 мирных жителей, в том числе 61 ребенка, уничтоженных гитлеровскими карателями в годы Великой Отечественной войны, и обнаруженных в ходе поисковых работ в нынешнем году, пройдет в городе Сальске Ростовской области в пятницу.Жертвы нацистов были найдены в ходе поисковой экспедиции "Без срока давности". Останки первых 60 человек, обнаруженных в Сальске ранее в нынешнем году, захоронили в городе в августе."Поиски продолжаются. Потому что только по архивным документам в Сальске нацистами было убито более 3,5 тысяч человек, но в реальности наверняка больше", - сказал агентству руководитель поисковой экспедиции Андрей Кудряков.Среди найденных сейчас останков – 61 ребенок в возрасте от нескольких месяцев до 7 лет. Такая высокая доля детей среди жертв оккупантов неслучайна, отметил Кудряков."Традиция казачьих областей Юга России подразумевала, и нацисты это хорошо знали, что дети, когда подрастут, будут обязательно мстить за своих убитых родителей. И потому оккупанты тотально зачищали жизненное пространство на этих плодороднейших землях", - пояснил собеседник агентства.Сейчас среди останков было обнаружено огромное количество детских нательных православных крестиков, рассказал Кудряков. "Их бережно собрали, чтобы передать Русской православной церкви. Из крестиков оформят икону, которая будет храниться в Сальском соборе как особо почитаемая реликвия", - добавил он.Останки свыше сотни безвинных жертв нацистов упокоятся рядом с теми, кого перезахоронили в августе, сообщил агентству руководитель Сальской городской и районной организации ветеранов войны и труда Александр Борщевский."Это будет продолжение траурного ряда, который, как планируется, станет основой мемориала", - добавил он.В начале июля нынешнего года ФСБ России рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска, оккупированного с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года. Согласно документам, оккупанты устроили в Сальске "конвейер смерти" - ежедневно привозили на территорию кирпичного завода №1 группы ни в чем не повинных мирных граждан, в том числе стариков, женщин и детей, где их расстреливали и сбрасывали в котлованы и силосные ямы. На самом заводе они устроили концентрационный лагерь, где держали советских военнопленных. Всего, по данным ФСБ, гитлеровская карательная команда ЕК-12 СД расстреляла в Сальске свыше 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20211104/rassledovanie-1757679222.html

https://ria.ru/20211020/genotsid-1755309281.html

ростовская область

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общество, ростовская область, сальск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), русская православная церковь, великая отечественная война (1941-1945), россия