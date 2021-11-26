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На шахте в Кузбассе было два взрыва

На шахте в Кузбассе было два взрыва - РИА Новости, 26.11.2021

На шахте в Кузбассе было два взрыва

Как минимум два взрыва метана произошли, по предварительным данным, в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области: при первом погибли горнорабочие, при втором -... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:22

2021-11-26T13:22

2021-11-26T13:22

происшествия

кемеровская область

белово

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Как минимум два взрыва метана произошли, по предварительным данным, в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области: при первом погибли горнорабочие, при втором - спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, всего взрывов метана было два, как минимум. Первый привел к гибели шахтеров, второй - к гибели горноспасателей", - сказал собеседник агентства.

кемеровская область

белово

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе