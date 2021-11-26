https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760969009.html
Путин анонсировал встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана
Путин анонсировал встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана - РИА Новости, 26.11.2021
Путин анонсировал встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана
Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана соберутся в Москве для дальнейшей работы и подведения итогов, заявил президент России Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T19:56
2021-11-26T19:56
2021-11-26T20:18
армения
азербайджан
москва
в мире
сочи
владимир путин
ильхам алиев
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760933339_0:316:3062:2038_1920x0_80_0_0_ee04cdaef00ed9552a6ae1e911a48421.jpg
СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана соберутся в Москве для дальнейшей работы и подведения итогов, заявил президент России Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров.В Сочи в пятницу прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалось урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе."На следующей неделе, это очередная наша договоренность, они (вице-премьеры) соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали", - сказал он.Ранее Путин сообщил о достижении договоренностей по разблокировке транспортных коридоров в регионе.
https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html
армения
азербайджан
москва
сочи
нагорный карабах
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760933339_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_b467786c8103952d62fa91d2c3f9e340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, азербайджан, москва, в мире, сочи, владимир путин, ильхам алиев, нагорный карабах, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
19:56 26.11.2021 (обновлено: 20:18 26.11.2021)
Путин анонсировал встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана
Путин: встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана пройдет на следующей неделе