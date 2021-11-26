https://ria.ru/20211126/vstrecha-1760969009.html

Путин анонсировал встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана

Путин анонсировал встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана - РИА Новости, 26.11.2021

Путин анонсировал встречу вице-премьеров России, Армении и Азербайджана

Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана соберутся в Москве для дальнейшей работы и подведения итогов, заявил президент России Владимир Путин по итогам... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T19:56

2021-11-26T19:56

2021-11-26T20:18

армения

азербайджан

москва

в мире

сочи

владимир путин

ильхам алиев

нагорный карабах

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана соберутся в Москве для дальнейшей работы и подведения итогов, заявил президент России Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров.В Сочи в пятницу прошла трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждалось урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе."На следующей неделе, это очередная наша договоренность, они (вице-премьеры) соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали", - сказал он.Ранее Путин сообщил о достижении договоренностей по разблокировке транспортных коридоров в регионе.

https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html

армения

азербайджан

москва

сочи

нагорный карабах

россия

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