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Путин перед встречей с Алиевым поговорил с Шойгу и Бортниковым
Путин перед встречей с Алиевым поговорил с Шойгу и Бортниковым - РИА Новости, 26.11.2021
Путин перед встречей с Алиевым поговорил с Шойгу и Бортниковым
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что перед встречей поговорил с министром обороны РФ Сергеем РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T15:08
2021-11-26T15:08
2021-11-26T15:08
политика
азербайджан
сергей шойгу
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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что перед встречей поговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, главой ФСБ Александром Бортниковым и одним из вице-премьеров."Я сейчас только со своими коллегами разговаривал. С вице-премьером правительства России, которого вы хорошо знаете, который занимается вопросами, связанными с проблемами экономики, с разблокированием транспортных коридоров. Говорил с министром обороны, с директором ФСБ, которому подчиняются, как известно, пограничные службы, вносящие существенный вклад в дело урегулирования", - сказал Путин.
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политика, азербайджан, сергей шойгу, александр бортников, владимир путин, ильхам алиев, россия
Путин перед встречей с Алиевым поговорил с Шойгу и Бортниковым
Путин перед встречей с Алиевым поговорил с главами Минобороны и ФСБ и с вице-премьером