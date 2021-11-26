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Путин перед встречей с Алиевым поговорил с Шойгу и Бортниковым

Путин перед встречей с Алиевым поговорил с Шойгу и Бортниковым - РИА Новости, 26.11.2021

Путин перед встречей с Алиевым поговорил с Шойгу и Бортниковым

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что перед встречей поговорил с министром обороны РФ Сергеем РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T15:08

2021-11-26T15:08

2021-11-26T15:08

политика

азербайджан

сергей шойгу

александр бортников

владимир путин

ильхам алиев

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СОЧИ, 26 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что перед встречей поговорил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, главой ФСБ Александром Бортниковым и одним из вице-премьеров."Я сейчас только со своими коллегами разговаривал. С вице-премьером правительства России, которого вы хорошо знаете, который занимается вопросами, связанными с проблемами экономики, с разблокированием транспортных коридоров. Говорил с министром обороны, с директором ФСБ, которому подчиняются, как известно, пограничные службы, вносящие существенный вклад в дело урегулирования", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html

азербайджан

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политика, азербайджан, сергей шойгу, александр бортников, владимир путин, ильхам алиев, россия