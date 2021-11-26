https://ria.ru/20211126/voz-1760978953.html
Существующие ПЦР тесты распознают новый штамм COVID-19 из ЮАР, сообщила ВОЗ
Существующие ПЦР тесты распознают новый штамм COVID-19 из ЮАР, сообщила ВОЗ - РИА Новости, 26.11.2021
Существующие ПЦР тесты распознают новый штамм COVID-19 из ЮАР, сообщила ВОЗ
Существующие ПЦР-тесты все еще выявляют новый штамм коронавируса Omicron, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном по итогам... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T21:03
2021-11-26T21:03
2021-11-26T22:52
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ботсвана
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здоровье - общество
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ЖЕНЕВА, 26 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Существующие ПЦР-тесты все еще выявляют новый штамм коронавируса Omicron, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов."Существующие тесты ПЦР все еще выявляют этот вариант SARS-CoV-2", - говорится в заявлении.В ВОЗ отмечают, что новый вариант имеет потенциал к более быстрому распространению, однако может быть выявлен по выпадению S-гена при тестировании."Несколько лабораторий указали, что при проведении одного широко используемого ПЦР-теста один из трех целевых генов не обнаруживается, поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера для данного варианта до подтверждения секвенированием", - подчеркивается в заявлении.Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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в мире, воз, коронавирус covid-19, ботсвана, юар, здоровье - общество
21:03 26.11.2021 (обновлено: 22:52 26.11.2021)
Существующие ПЦР тесты распознают новый штамм COVID-19 из ЮАР, сообщила ВОЗ
ВОЗ заявила о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм коронавируса Omicron